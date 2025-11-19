نشر "يلا كورة" العديد من الأخبار الهامة على مدار يوم الثلاثاء، وأبرزها توضيح حسام حسن لتصريحاته بشأن لاعبي منتخب مصر المحترفين، بالإضافة إلى انتقاد روجيرو ميكالي وكواليس الأهلي قبل مواجهات دوري الأبطال.

أهم الموضوعات يوم الثلاثاء

راحة للاعبي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

موقف المصابين في الأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي على انتظام لاعبي الفريق الدوليين في المران المقرر إقامته غدًا الأربعاء، كاشفًا موقف بعض الإصابات من مباراة شبيبة القبائل القادمة.

خماسي الأهلي قريب من كأس العرب

كشفت قناة الأهلي عن اقتراب الجهاز الفني لمنتخب مصر المشاركة في كأس العرب من ضم 5 لاعبين للبطولة العربية.

الزمالك يشكر مدرب الأحمال

أكد مصدر أن الكرواتي ماريو تومليانوفيتش، مخطط الأحمال بفريق الزمالك، لم يعد له دور بالقلعة البيضاء في الوقت الراهن، إذ تقرر توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع الفارس الأبيض مؤخرًا.

توضيح لتصريحات حسام حسن

أوضح منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل تصريحات حسام حسن، مدرب منتخبنا الوطني بعد مباراة كاب فيردي.

أزمات منتخب مصر الثاني

يواجه المنتخب المصري الثاني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، سلسلة من الأزمات التي تهدد تحضيراته قبل انطلاق المنافسات.

ميكالي ينتقد حسام حسن

رد روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، على التصريحات التي أدلى بها حسام حسن مدرب الفراعنة، والمتعلقة بالتعامل مع المدربين الوطنيين والأجانب.

كواليس الأهلي

كشفت قناة الأهلي كواليس استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

كاف يدعو شيكابالا

تلقى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2025.

المتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى 39 منتخبًا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر نوفمبر.

