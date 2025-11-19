المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

ملف يلا كورة.. ميكالي ينتقد حسام حسن.. إصابات الأهلي.. وكاف يدعو شيكابالا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:42 ص 19/11/2025
ميكالي

روجيرو ميكالي

نشر "يلا كورة" العديد من الأخبار الهامة على مدار يوم الثلاثاء، وأبرزها توضيح حسام حسن لتصريحاته بشأن لاعبي منتخب مصر المحترفين، بالإضافة إلى انتقاد روجيرو ميكالي وكواليس الأهلي قبل مواجهات دوري الأبطال.

أهم الموضوعات يوم الثلاثاء

راحة للاعبي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

استعدادًا لمواجهة زيسكو.. عبدالرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة

موقف المصابين في الأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي على انتظام لاعبي الفريق الدوليين في المران المقرر إقامته غدًا الأربعاء، كاشفًا موقف بعض الإصابات من مباراة شبيبة القبائل القادمة.

زيزو وتريزيجيه.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف المصابين من مباراة شبيبة القبائل

خماسي الأهلي قريب من كأس العرب

كشفت قناة الأهلي عن اقتراب الجهاز الفني لمنتخب مصر المشاركة في كأس العرب من ضم 5 لاعبين للبطولة العربية.

"الشحات أبرزهم".. قناة الأهلي تكشف اقتراب 5 لاعبين من منتخب مصر الثاني في كأس العرب

الزمالك يشكر مدرب الأحمال

أكد مصدر أن الكرواتي ماريو تومليانوفيتش، مخطط الأحمال بفريق الزمالك، لم يعد له دور بالقلعة البيضاء في الوقت الراهن، إذ تقرر توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع الفارس الأبيض مؤخرًا.

مصدر ليلا كورة: الزمالك وجه الشكر إلى مدرب الأحمال تومليانوفيتش

توضيح لتصريحات حسام حسن

أوضح منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل تصريحات حسام حسن، مدرب منتخبنا الوطني بعد مباراة كاب فيردي.

"2 محترفين وربع".. منتخب مصر يوضح تصريحات حسام حسن

أزمات منتخب مصر الثاني

يواجه المنتخب المصري الثاني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، سلسلة من الأزمات التي تهدد تحضيراته قبل انطلاق المنافسات.

أزمات تضرب منتخب مصر الثاني قبل المشاركة في كأس العرب بالدوحة

ميكالي ينتقد حسام حسن

رد روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، على التصريحات التي أدلى بها حسام حسن مدرب الفراعنة، والمتعلقة بالتعامل مع المدربين الوطنيين والأجانب.

"لم تكن موفقة".. ميكالي ينتقد تصريحات حسام حسن عن المدربين الأجانب

كواليس الأهلي

كشفت قناة الأهلي كواليس استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

موعد وطريقة السفر.. كواليس استعدادات الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

كاف يدعو شيكابالا

تلقى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2025.

مصدر ليلا كورة: كاف يدعو شيكابالا لحضور حفل جوائز الأفضل في 2025

المتأهلون إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى 39 منتخبًا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر نوفمبر.

العدد ارتفع إلى 39.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

 

الأهلي الزمالك منتخب مصر حسام حسن شيكابالا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

