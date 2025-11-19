أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر 2025، والذي شهد تراجع منتخب مصر مركزين ليحتل المرتبة 34 عالميًا بعد أن كان في المركز 32 خلال تصنيف أكتوبر الماضي.

وتقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف نوفمبر

جاء التراجع رغم فوز الفراعنة على كاب فيردي بركلات الترجيح (2-0)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العين الدولية الودية.

وتعد مواجهة كاب فيردي البروفة قبل الأخيرة لمنتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية أخيرة أمام نيجيريا.

كان منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، قد ضمن التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، إضافة إلى التأهل لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض الفراعنة غمار أمم إفريقيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.