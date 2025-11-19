المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

قبل قرعة كأس العالم.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف "فيفا" لشهر نوفمبر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:47 م 19/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر يتراجع في تصنيف نوفمبر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات عن شهر نوفمبر 2025، والذي شهد تراجع منتخب مصر مركزين ليحتل المرتبة 34 عالميًا بعد أن كان في المركز 32 خلال تصنيف أكتوبر الماضي.

وتقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف نوفمبر

جاء التراجع رغم فوز الفراعنة على كاب فيردي بركلات الترجيح (2-0)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العين الدولية الودية.

وتعد مواجهة كاب فيردي البروفة قبل الأخيرة لمنتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية أخيرة أمام نيجيريا.

كان منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، قد ضمن التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، إضافة إلى التأهل لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض الفراعنة غمار أمم إفريقيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

