كشف منتخب الأرجنتين، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، عن قائمة الفريق التي ستخوض معسكر سبتمبر المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره فنزويلا، لحساب منافسات الجولة الـ17، بينما يحل ضيفًا على الإكوادور ضمن مواجهات الجولة الـ18، من تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

قائمة منتخب الأرجنتين

شهدت قائمة الأرجنتين، لمواجهتي فنزويلا والإكوادور، تواجد ليونيل ميسي قائد الفريق، إلى جانب لاوتارو مارتينيز، جوليان ألفاريز، نيكولاس أوتاميندي، إيمليانو مارتينيز والعديد من أبرز النجوم في التانجو.

- حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، والتر بينيتيز، جيرونيمو رولي.

- خط الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ناهويل مولينا، جونزالو مونتيل، ليوناردو باليردي، خوان فويث، نيكولاس تاليافيكو، ماركوس أكونيا، خوليو سولير، فاكوندو ميدينا.

- خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إكسيكيل بالاسيوس، آلان فاليرا، لياندرو باريديس، تياجو ألمادا، نيكولاس باز، رودريجو دي بول، جيوفاني لو سيلسو، كلاوديو إيتشيفيري.

- خط الهجوم: فرانكو ماستانتونيو، فالينتين كاربوني، جوليانو سيميوني، أنخيل كوريا، جوليان ألفاريز، نيكولاس جونزاليس، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، جوزيه مانويل لوبيز.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

موعد مباراتي الأرجنتين في التصفيات

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره فنزويلا، يوم 5 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، ويقام اللقاء في ملعب مونومنتال بالعاصمة بوينس آيرس.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على نظيره الإكوادور، يوم 10 سبتمبر القادم، في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، ويستضيف اللقاء ملعب بانكو بيتشينشا التذكاري.