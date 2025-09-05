أعرب فرانكو ماستانتونو، لاعب نادي ريال مدريد، عن سعادته الغامرة بعد اللعب بجوار ليونيل ميسي، في مباراة منتخب الأرجنتين وفنزويلا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولعب فرانكو ماستانتونو أساسيًا في تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا، واستمر حتى الدقيقة 63 عندما تم استبداله وشارك بدلًا منه نيكولاس جونزاليس.

قدوة ماستانتونو

وقال ماستانتونو في المنطقة المختلطة للصحفيين، عقب مباراة الأرجنتين: هجمة اختار فيها التسديد بدلًا من إعادتها إلى ميسي الذي كان في وضع أفضل: "لقد أراد قتلي، لكنه تفهّم الأمر، واعتذرت عن هذه الهجمة".

أضاف لاعب ريال مدريد: "اللعب مع ميسي أمرًا رائعًا، كان حلم حياتي حقًا، كما كان اللعب على ملعب ريفر بليت أمرًا رائعًا، ميسي قدوتي منذ صغري، شاهدته طوال مسيرته، ورأيته يلعب بهذه الطريقة".

اختتم ماستانتونو تصريحاته قائلًا: عن وداع ميسي في آخر مباراة خاضها مع الأرجنتين في التصفيات: "هذا ما يستحقه، وستكون ذروة النجاح في كأس العالم المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية".

