ماستانتونو: ميسي أراد قتلي.. وحققت حلم حياتي باللعب بجوار قدوتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:12 م 05/09/2025
ماستانتونو

فرانكو ماستانتونو رفقة ليونيل ميسي

أعرب فرانكو ماستانتونو، لاعب نادي ريال مدريد، عن سعادته الغامرة بعد اللعب بجوار ليونيل ميسي، في مباراة منتخب الأرجنتين وفنزويلا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولعب فرانكو ماستانتونو أساسيًا في تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا، واستمر حتى الدقيقة 63 عندما تم استبداله وشارك بدلًا منه نيكولاس جونزاليس.

في ليلة وادع ميسي.. الأرجنتين تسحق فنزويلا بمباراة "الدموع"

قدوة ماستانتونو

وقال ماستانتونو في المنطقة المختلطة للصحفيين، عقب مباراة الأرجنتين: هجمة اختار فيها التسديد بدلًا من إعادتها إلى ميسي الذي كان في وضع أفضل: "لقد أراد قتلي، لكنه تفهّم الأمر، واعتذرت عن هذه الهجمة".

أضاف لاعب ريال مدريد: "اللعب مع ميسي أمرًا رائعًا، كان حلم حياتي حقًا، كما كان اللعب على ملعب ريفر بليت أمرًا رائعًا، ميسي قدوتي منذ صغري، شاهدته طوال مسيرته، ورأيته يلعب بهذه الطريقة".

ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم مرة أخرى

اختتم ماستانتونو تصريحاته قائلًا: عن وداع ميسي في آخر مباراة خاضها مع الأرجنتين في التصفيات: "هذا ما يستحقه، وستكون ذروة النجاح في كأس العالم المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية".

البرازيل إلى كأس العالم.. اكتمال مقاعد أمريكا الجنوبية.. وبطاقة معلقة للملحق

منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي فرانكو ماستانتونو

