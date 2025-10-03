كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة فريقه استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا يوم 11 أكتوبر، وبورتوريكو يوم 14 من الشهر نفسه، ضمن فترة التوقف الدولي.

وضمت القائمة 28 لاعبًا، من بينهم نجم إنتر لاوتارو مارتينيز ولاعب كومو الشاب نيكو باز، إلى جانب القائد ليونيل ميسي والمدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي.

ويواصل سكالوني الاعتماد على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الصاعدين، حيث يتصدر لاوتارو خط الهجوم إلى جانب ميسي وخوليان ألفاريز، بينما يترقب المتابعون مشاركة باز مع المنتخب الأول بعد تألقه مع كومو في الدوري الإيطالي.

القائمة الكاملة للمنتخب الأرجنتيني

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، والتر بينيتيز (كريستال بالاس)، جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا).

الدفاع:

كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، جونزالو مونتيل (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، فاكوندو كامبيسيس (راسينج كلوب)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، ماركوس أكونيا (ريفر بليت)، ماركوس سينسي (بورنموث)، لاوتارو ريفيرو (ريفر بليت).

خط الوسط:

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو 1907)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، رودريجو دي بول (إنتر ميامي)، فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، أنيبال مورينو (بالميراس).

الهجوم:

جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس).