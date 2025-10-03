المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري المصري
سموحة

سموحة

2 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
23:00
باراجواي - شباب

باراجواي - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو الوديتين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:50 م 03/10/2025
ميسي

سكالوني يستدعي ميسي ولاوتارو ضمن قائمة التانغو

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة فريقه استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا يوم 11 أكتوبر، وبورتوريكو يوم 14 من الشهر نفسه، ضمن فترة التوقف الدولي.

وضمت القائمة 28 لاعبًا، من بينهم نجم إنتر لاوتارو مارتينيز ولاعب كومو الشاب نيكو باز، إلى جانب القائد ليونيل ميسي والمدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي.

ويواصل سكالوني الاعتماد على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الصاعدين، حيث يتصدر لاوتارو خط الهجوم إلى جانب ميسي وخوليان ألفاريز، بينما يترقب المتابعون مشاركة باز مع المنتخب الأول بعد تألقه مع كومو في الدوري الإيطالي.

القائمة الكاملة للمنتخب الأرجنتيني

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، والتر بينيتيز (كريستال بالاس)، جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا).

الدفاع:

كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، جونزالو مونتيل (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، فاكوندو كامبيسيس (راسينج كلوب)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، ماركوس أكونيا (ريفر بليت)، ماركوس سينسي (بورنموث)، لاوتارو ريفيرو (ريفر بليت).

خط الوسط:

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو 1907)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، رودريجو دي بول (إنتر ميامي)، فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، أنيبال مورينو (بالميراس).

الهجوم:

جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس).

منتخب الأرجنتين إنتر ميلان ميسي فنزويلا كومو سكالوني لاوتارو مارتينيز نيكو باز قائمة الأرجنتين أوتاميندي بورتوريكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg