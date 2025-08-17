حرص نادي بوهيميانز الإيرلندي، على تخليد ذكرى سليمان العبيد أسطورة كرة القدم الفلسطينية، والملقب بـ "بيليه فلسطين"، وذلك بعدما استشهد إثر استهداف قوات الاحتلال الصهيوني منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

فريق بوهيميانز الإيرلندي: ارتدينا قمصانًا تدريبية تخليدًا لذكرى سليمان العبيد

ونشر نادي بوهيميانز بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قبل مواجهة سليجو روفرز مساء الجمعة الماضية في الدوري الإيرلندي، يوضح فيه سر ارتداء قمصان في عمليات الإحماء والتدريبات تحمل صورة النجم الفلسطيني الراحل.

وكتب حساب النادي الإيرلندي: "الليلة، ارتدى فريق بوهيميانز قمصانًا تدريبية تخليدًا لذكرى سليمان العبيد - بيليه فلسطين".

وتابع: "سليمان، أسطورة كرة القدم الفلسطينية، سجل أكثر من 100 هدف ومثل بلاده 24 مرة".

وأتم: "في 6 أغسطس، عن عمر ناهز 41 عامًا، قُتل على يد قوات الاحتلال في غزة أثناء انتظاره مساعدات غذائية. ترك خلفه زوجته وخمسة أطفال، رحم الله سليمان".

كما ارتدى فريق السيدات بالنادي الإيرلندي القمصان ذاتها، قبل مباراتهم يوم أمس في المسابقة المحلية.

وكان اللاعب السابق للمنتخب الفلسطيني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، قد استشهد بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، يوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري، وفق بيان للاتحاد الفلسطيني.

