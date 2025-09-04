المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دالوت ينسحب من معسكر منتخب البرتغال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:56 م 04/09/2025
دالوت

ديوجو دالوت

خرج ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من معسكر منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

وأكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن دالوت اشتكى من "انزعاج عضلي" وتم استبعاده بعد ذلك من تشكيلة روبرتو مارتينيز.

وأشار البيان إلى استدعاء نونو تافاريس، لاعب لاتسيو الإيطالي، كبديل لمدافع يونايتد.

سيعود دالوت الآن إلى مانشستر يونايتد لإجراء تقييم إضافي وتحديد مدى إصابته ومدة غيابه المتوقعة.

ويستعد المنتخب البرتغالي لخوض مباراتين ضد أرمينيا والمجر في فترة التوقف الدولي هذا الشهر، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تصفيات كأس العالم منتخب البرتغال ديوجو دالوت

