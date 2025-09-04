دالوت ينسحب من معسكر منتخب البرتغال

خرج ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من معسكر منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

وأكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن دالوت اشتكى من "انزعاج عضلي" وتم استبعاده بعد ذلك من تشكيلة روبرتو مارتينيز.

وأشار البيان إلى استدعاء نونو تافاريس، لاعب لاتسيو الإيطالي، كبديل لمدافع يونايتد.

سيعود دالوت الآن إلى مانشستر يونايتد لإجراء تقييم إضافي وتحديد مدى إصابته ومدة غيابه المتوقعة.

ويستعد المنتخب البرتغالي لخوض مباراتين ضد أرمينيا والمجر في فترة التوقف الدولي هذا الشهر، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

