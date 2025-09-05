المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

رسميًا.. دي يونج يغادر معسكر هولندا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:16 م 05/09/2025
فرينكي دي يونج

فرينكي دي يونج

أعلن منتخب هولندا، اليوم الجمعة، مغادرة لاعبه فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة لمعسكر "الطواحين" بسبب الإصابة.

وكان دي يونج شارك في التعادل مع بولندا بنتيجة 1-1، أمس الخميس، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكتب منتخب هولندا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فرينكي دي يونج غادر معسكر منتخب هولندا، فهو ليس في كامل لياقته البدنية بعد مباراة بولندا".

وأضاف: "اللاعب لن يكون جاهزا للمشاركة ضد ليتوانيا.. اعتنِ بنفسك يا فرينكي".

طالع ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم من هنا

ومن المقرر أن تقام مباراة هولندا وليتوانيا في السابعة مساء يوم الأحد المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

 

برشلونة تصفيات كأس العالم منتخب هولندا دي يونج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

