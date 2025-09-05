رسميًا.. دي يونج يغادر معسكر هولندا

أعلن منتخب هولندا، اليوم الجمعة، مغادرة لاعبه فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة لمعسكر "الطواحين" بسبب الإصابة.

وكان دي يونج شارك في التعادل مع بولندا بنتيجة 1-1، أمس الخميس، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكتب منتخب هولندا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فرينكي دي يونج غادر معسكر منتخب هولندا، فهو ليس في كامل لياقته البدنية بعد مباراة بولندا".

وأضاف: "اللاعب لن يكون جاهزا للمشاركة ضد ليتوانيا.. اعتنِ بنفسك يا فرينكي".

ومن المقرر أن تقام مباراة هولندا وليتوانيا في السابعة مساء يوم الأحد المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.