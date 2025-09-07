المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهتهما.. جولر يشيد بموهبة لامين يامال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:12 م 06/09/2025
أردا جولر ولامين يامال

أردا جولر رفقة لامين يامال

عبر أردا جولر، لاعب ريال مدريد، عن إعجابه بما يقدمه جناح برشلونة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين إسبانيا وتركيا، ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب إسبانيا موعدًا مع نظيره تركيا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية لكأس العالم، وتقام المباراة يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أردا جولر: إذا لم ألعب مع ريال مدريد سأفكر في الرحيل

جولر يشيد بيامال

يدرك أردا جولر جيدًا مستوى لامين يامال، من خلال سابق المواجهات التي جمعت بينهما ضمن منافسات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وقال جولر في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "سبورت": "لا يفاجئني ما يقدمه لامين يامال لأنه يمتلك موهبة كبيرة، وسيبذل قصارى جهده من أجل وضعنا في صعوبات غدًا، لكن نحن أيضًا نمتلك أسلحتنا".

وأضاف لاعب تركيا: "أنا ولامين يامال لا نلعب في نفس المركز، وأسلوبنا مختلف، لذا لا يصح مقارنتنا ببعض، لكن بما أنه يلعب في برشلونة وأنا في ريال مدريد، أفهم لماذا يحاول الناس المقارنة بيننا، وأتمنى له كل التوفيق".

"أتمنى أن يتحقق ذلك".. لامين يامال يتحدث عن الكرة الذهبية

مدرب تركيا معجب بيامال

أشاد فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، بالموهبة الإسبانية لامين يامال أيضًا، حيث قال: "لامين يامال لاعب استثنائي يمتلك موهبة هائلة، ومن الممتع مشاهدته يلعب كرة القدم، لكن إسبانيا ليست لامين فقط، لديهم حلول كثيرة وجودة عالية".

مباراة إسبانيا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب تركيا منتخب إسبانيا لامين يامال أردا جولر

