أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن استدعاء كينجسلي كومان لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي، بعد إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه خلال مباراة فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

واستهل المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوز ثمين على حساب أوكرانيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بمدينة روكلو البولندية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وخلال اللقاء، شارك ديمبيلي في الشوط الثاني بديلًا عن دويه الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق، لكنه اضطر أيضًا لمغادرة الملعب في الدقيقة 81 بسبب آلام في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

استدعاء كومان لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبين أن ديمبيلي يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، بينما أصيب دويه بتمزق في عضلة باطن القدم اليمنى، ما دفع الاتحاد الفرنسي للسماح لهما بالعودة إلى أنديتهما لتلقي العلاج.

ويأتي استدعاء كومان استعدادًا لمباراة المنتخب الفرنسي ضد أيسلندا يوم الثلاثاء، على أن ينضم مهاجم النصر السعودي إلى معسكر الديوك يوم الأحد.