المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فرنسا تعلن.. استدعاء كومان لتعويض ديمبيلي ودويه

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:43 م 06/09/2025
كومان

كينجسلي كومان

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن استدعاء كينجسلي كومان لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي، بعد إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه خلال مباراة فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

واستهل المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوز ثمين على حساب أوكرانيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بمدينة روكلو البولندية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وخلال اللقاء، شارك ديمبيلي في الشوط الثاني بديلًا عن دويه الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق، لكنه اضطر أيضًا لمغادرة الملعب في الدقيقة 81 بسبب آلام في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

استدعاء كومان لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبين أن ديمبيلي يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، بينما أصيب دويه بتمزق في عضلة باطن القدم اليمنى، ما دفع الاتحاد الفرنسي للسماح لهما بالعودة إلى أنديتهما لتلقي العلاج.

ويأتي استدعاء كومان استعدادًا لمباراة المنتخب الفرنسي ضد أيسلندا يوم الثلاثاء، على أن ينضم مهاجم النصر السعودي إلى معسكر الديوك يوم الأحد.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

فرنسا كومان المنتخب الفرنسي ديشامب تصفيات كأس العالم 2026 ديمبيلي دويه فرنسا ضد أيسلندا النصر السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات