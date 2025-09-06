يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي فرصة لتخفيف أعبائه المالية بشكل كبير إذا ما انتقل مدربه السابق تياجو موتا إلى منصب المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني.

يوفنتوس قد يتجنب دفع 15 مليون يورو لموتا

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن عقد موتا مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2027، ما يعني أن البيانكونيري مطالب بدفع ما يقرب من 15 مليون يورو كجزء من التزامات العقد.

إلا أن انتقاله المحتمل إلى ليفركوزن سيعفي النادي من هذه القيمة.

ويعد المدرب الإيطالي أحد الأسماء المرشحة لخلافة إريك تين هاج، الذي تمت إقالته من تدريب النادي الألماني بعد مباراتين فقط.

المدرب يفضل الراحة ويوفنتوس يترقب القرار

لكن صحيفة توتوسبورت أشارت إلى أن موتا لا يبدو متحمسًا لتولي المنصب الجديد، إذ يفضل الحصول على فترة راحة بعد فشل تجربته مع يوفنتوس، خصوصًا أن ليفركوزن فقد الكثير من بريقه عقب رحيل المدرب تشابي ألونسو إلى ريال مدريد، إلى جانب انتقال أبرز نجومه مثل فلوريان فيرتز وجيرمي فريمبونج.

ورغم أنه لا يزال يتقاضى راتبه من يوفنتوس، يأمل مسؤولو البيانكونيري أن يجد موتا ناديًا جديدًا في أقرب وقت لتخفيف الأعباء المالية عن خزينة النادي.

