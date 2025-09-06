المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قد يوفر 15 مليون يورو.. كيف ينقذ ليفركوزن خزينة يوفنتوس من عبء راتب موتا؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:38 م 06/09/2025
تياجو موتا مدرب يوفنتوس

تياجو موتا

 يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي فرصة لتخفيف أعبائه المالية بشكل كبير إذا ما انتقل مدربه السابق تياجو موتا إلى منصب المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني.

يوفنتوس قد يتجنب دفع 15 مليون يورو لموتا

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن عقد موتا مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2027، ما يعني أن البيانكونيري مطالب بدفع ما يقرب من 15 مليون يورو كجزء من التزامات العقد.

إلا أن انتقاله المحتمل إلى ليفركوزن سيعفي النادي من هذه القيمة.

ترتيب الدوري الألماني 2025-2026

ويعد المدرب الإيطالي أحد الأسماء المرشحة لخلافة إريك تين هاج، الذي تمت إقالته من تدريب النادي الألماني بعد مباراتين فقط.

المدرب يفضل الراحة ويوفنتوس يترقب القرار

لكن صحيفة توتوسبورت أشارت إلى أن موتا لا يبدو متحمسًا لتولي المنصب الجديد، إذ يفضل الحصول على فترة راحة بعد فشل تجربته مع يوفنتوس، خصوصًا أن ليفركوزن فقد الكثير من بريقه عقب رحيل المدرب تشابي ألونسو إلى ريال مدريد، إلى جانب انتقال أبرز نجومه مثل فلوريان فيرتز وجيرمي فريمبونج.

ورغم أنه لا يزال يتقاضى راتبه من يوفنتوس، يأمل مسؤولو البيانكونيري أن يجد موتا ناديًا جديدًا في أقرب وقت لتخفيف الأعباء المالية عن خزينة النادي.

ترتيب هدافي الدوري الألماني 2025-2026

باير ليفركوزن الدوري الألماني يوفنتوس تياجو موتا تشابي ألونسو فلوريان فيرتز إريك تين هاج الدوري الإيطالي جيرمي فريمبونج

أخبار تهمك

