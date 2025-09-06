واصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد رحلة الزحف نحو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 51 هدفا.

وسجل مبابي هدفا في فوز فرنسا على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وبرصيد 51 هدفًا مع "الديوك"، انضم نجم ريال مدريد إلى تييري هنري في المركز الثاني بين أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب الفرنسي.

إليكم أفضل 10 هدافين للمنتخب الفرنسي:

1. أوليفييه جيرو.. 57 هدفًا

2. كيليان مبابي وتييري هنري.. 51 هدفا

4. أنطوان جريزمان.. 44 هدفا

5. ميشيل بلاتيني.. 41 هدفا

6. كريم بنزيما.. 37 هدفا

7. ديفيد تريزيجيه.. 34 هدفا

8. زين الدين زيدان.. 31 هدفا

9. جوست فونتين وجان بيير بابان.. 30 هدفا

