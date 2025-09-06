المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي يطارد جيرو.. تعرف على أفضل 10 هدافين للمنتخب الفرنسي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:57 م 06/09/2025
مبابي

مبابي- منتخب فرنسا

واصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد رحلة الزحف نحو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 51 هدفا.

وسجل مبابي هدفا في فوز فرنسا على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وبرصيد 51 هدفًا مع "الديوك"، انضم نجم ريال مدريد إلى تييري هنري في المركز الثاني بين أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب الفرنسي.

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا

إليكم أفضل 10 هدافين للمنتخب الفرنسي:

1. أوليفييه جيرو.. 57 هدفًا

2. كيليان مبابي وتييري هنري.. 51 هدفا

4. أنطوان جريزمان.. 44 هدفا

5. ميشيل بلاتيني.. 41 هدفا

6. كريم بنزيما.. 37 هدفا

7. ديفيد تريزيجيه.. 34 هدفا

8. زين الدين زيدان.. 31 هدفا

9. جوست فونتين وجان بيير بابان.. 30 هدفا

طالع مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

منتخب فرنسا جيرو كيليان مبابي

