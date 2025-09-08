الأداء المثير للإعجاب للمنتخب الإسباني في أول مباراتين بتصفيات كأس العالم يمهد الطريق لمواجهة مارس بين بطل أوروبا وبطل أمريكا في بطولة "الفيناليسيما".

واكتسح منتخب إسبانيا نظيره التركي، أمس الأحد، بنتيجة (6-0) في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

اقتراب مواجهة الفيناليسيما

مع تأهل الأرجنتين بالفعل للدفاع عن لقبها في كأس العالم، كان تحديد الموعد للمباراة يعتمد على عدم اضطرار إسبانيا لخوض الملحق في مارس، وبعد الفوز الكبير 6-0 أمام تركيا، فإن هذا الاحتمال يبقى رهين كارثة مطلقة من فريق لويس دي لا فوينتي في بقية مشوار التصفيات.

وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى أنه يمكن للفيفا الآن البدء في إعداد النسخة الثانية من البطولة، التي انطلقت بفوز الأرجنتين 3-0 على إيطاليا في ويمبلي في 1 يوليو 2022.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن النظرية تقضي بأن تُقام هذه المباراة النهائية الثانية في مكان ما بأمريكا الجنوبية، لكن الباب مفتوح أيضًا لإقامتها في الولايات المتحدة، أو قطر، أو السعودية، وبغض النظر عن الوجهة، ستكون رحلة مثيرة للجدل بسبب المواعيد المحددة لإقامتها، بين 23 و31 مارس.

هذا أمر يمكننا المضي قدمًا فيه، لأن إسبانيا قد مهدت طريقها بوضوح نحو التأهل لكأس العالم.