تقارير: ضغوط لاستبعاد الكيان الصهيوني من "يويفا"

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، استبعاد الكيان الصهيوني من المنافسات التي ينظمها الاتحاد القاري.

ويشارك منتخب الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026، فيما يلعب فريق مكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وبحسب القناة 12 العبرية، وصحيفة إسرائيل هيوم، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد الكيان الصهيوني من أي منافسة يشرف على تنظيمها، وذلك في أعقاب الهجوم على قطر لمحاولة قتل قادة حركة حماس الفلسطينية.

ضغوط شديدة لطرد الكيان الصهيوني

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لضغوط شديدة لإجراء تصويت هذا الأسبوع على طرد الكيان الصهيوني من جميع فعالياته، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

وتُعد قطر هي أكبر الداعمين للاتحاد الأوروبي، حيث تعمل من أجل إجراء مثل هذا التصويت، ومن المؤكد أن يتم تمرير القرار نظرًا لأن دولتين أو ثلاث فقط من الدول العشرين المصوتين تعارض بشدة إخراج إسرائيل من الاتحاد.

وذكر التقرير، أن دولتي ألمانيا والمجر هما الداعمين للكيان الصهيوني ويرفضون إجراء التصويت.

ويعمل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، على مدار الساعة من أجل تجنيد حلفاء في العالمين الرياضي والدبلوماسي للعمل على منع التصويت، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

إسبانيا تطالب باستبعاد الكيان الصهيوني من كأس العالم

وكان رئيس وزارء إسبانيا، بيدرو سانشيز قد أعلن رفضه خوض الكيان الصهيوني أي منافسات تخص الاتحاد الأوروبي، كما أنه طالب باستبعاده من بطولة كأس العالم 2026.