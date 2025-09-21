المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

- -
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ضغوط لاستبعاد الكيان الصهيوني من "يويفا"

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:39 م 21/09/2025
يويفا

يويفا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، استبعاد الكيان الصهيوني من المنافسات التي ينظمها الاتحاد القاري.

ويشارك منتخب الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026، فيما يلعب فريق مكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وبحسب القناة 12 العبرية، وصحيفة إسرائيل هيوم، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد الكيان الصهيوني من أي منافسة يشرف على تنظيمها، وذلك في أعقاب الهجوم على قطر لمحاولة قتل قادة حركة حماس الفلسطينية.

ضغوط شديدة لطرد الكيان الصهيوني

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لضغوط شديدة لإجراء تصويت هذا الأسبوع على طرد الكيان الصهيوني من جميع فعالياته، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

وتُعد قطر هي أكبر الداعمين للاتحاد الأوروبي، حيث تعمل من أجل إجراء مثل هذا التصويت، ومن المؤكد أن يتم تمرير القرار نظرًا لأن دولتين أو ثلاث فقط من الدول العشرين المصوتين تعارض بشدة إخراج إسرائيل من الاتحاد.

وذكر التقرير، أن دولتي ألمانيا والمجر هما الداعمين للكيان الصهيوني ويرفضون إجراء التصويت.

ويعمل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، على مدار الساعة من أجل تجنيد حلفاء في العالمين الرياضي والدبلوماسي للعمل على منع التصويت، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

إسبانيا تطالب باستبعاد الكيان الصهيوني من كأس العالم

وكان رئيس وزارء إسبانيا، بيدرو سانشيز قد أعلن رفضه خوض الكيان الصهيوني أي منافسات تخص الاتحاد الأوروبي، كما أنه طالب باستبعاده من بطولة كأس العالم 2026.

الكيان الصهيوني
الكيان الصهيوني
أخبار إحصائيات
يويفا الكيان الصهيوني كأس العالم 2026 الاتحاد الأوروبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات