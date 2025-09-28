وقع 48 رياضيًا على عريضة تطالب باستبعاد الكيان الصهيوني من المسابقات الدولية، من بينهم بول بوجبا وسام مرسي، بحسب ما ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأحد.

وتواصل بعض اتحادات كرة القدم في أوروبا، الضغط على يويفا وفيفا من أجل استبعاد أندية الكيان الصهيوني من المشاركة في المسابقات القارية، إضافة إلى المنتخب الذي ينافس في الوقت الحالي على التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026.

مطالبات باستبعاد الكيان الصهيوني

أوضح فوت ميركاتو، نقلًا عن شبكة بي بي سي البريطانية، أن مجموعة مكونة من 48 رياضيًا وقع على عريضة تطالب بطرد الكيان الصهيني من جميع المسابقات الدولية، على غرار ما حدث مع روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وكتب الموقع الفرنسي: "صور الشعب الفلسطيني تثير المشاعر.. فبعد أن كانوا مستهدفين منذ عقود، أصبح قطاع غزة هدفًا لهجمات الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2025، وما زال يتعرض للقصف، ويحرم من الغذاء، وهذا وضع بدأ أخيرًا يثير قلق السلطات الدولية، لذا يدرس يويفا فرض بعض العقوبات مع إمكانية تعليق عضوية اتحاد الكيان الصهيوني لكرة القدم قريبًا".

وعن الرياضيين البارزين الذين وقعوا على طلب باستبعاد الكيان الصهيوني، ذكر التقرير أن من بينهم بول بوجبا وحكيم زياش وسام مرسي.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فكر في الانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني في التصفيات المونديالية، قبل أن يتراجع عن موقفه في تصريحات رسمية، خوفًا من توقيع عقوبات على منتخب المدرب جينارو جاتوزو قد تصل إلى حد الاستبعاد من منافسات كأس العالم 2026.