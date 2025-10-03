أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن قائمته المكونة من 27 لاعبًا لمباراتَي تصفيات كأس العالم 2026 ضد إستونيا والكيان الصهيوني.

شهدت القائمة استدعاء لاعبين جدد للمنتخب الأول، وهما هانز نيكولوسي كافيليا لاعب فيورنتينا ونيكولو كامبياجي لاعب بولونيا، بالإضافة إلى عودة بعض العناصر البارزة بعد غياب طويل.

كانت أول مباراة لجاتوزو كمدرب للمنتخب الإيطالي في سبتمبر، حيث حقق فوزًا كبيرًا 5-0 على إستونيا على أرضه، وفوزًا صعبًا 5-4 خارج أرضه على الكيان الصهيوني.

يستضيف المنتخب الإيطالي الكيان الصهيوني على ملعب فريولي في أوديني يوم 14 أكتوبر، بعد مواجهة إستونيا في تالين يوم السبت 11 أكتوبر.

يحتل الأزوري حاليًا المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط متساويًا مع الكيان الصهيوني، لكنه يمتلك مباراة إضافية.

عودة جابيا وكريستانتي واستدعاء وجوه جديدة

يعود مدافع ميلان ماتيو غابيا ولاعب وسط روما برايان كريستانتي إلى المنتخب الوطني لأول مرة منذ العام الماضي، حيث غاب غابيا منذ أكتوبر 2024 وكريستانتي منذ يونيو 2024.

كما يمثل الاستدعاء الأول لكل من كامبياجي وكافيليا فرصة لتعزيز الخيارات الهجومية للمنتخب الإيطالي، فيما يسعى جاتوزو للاستفادة من خبرة اللاعبين في تصفيات كأس العالم المقبلة.

جاتوزو يعلن قائمة المنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي (أتالانتا)، جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام).

المدافعون: أليساندرو باستوني (إنتر)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، دييجو كوبولا (برايتون)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، ماتيو غابيا (ميلان)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ديستني أوديجي (توتنهام).

لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، دافيدي فراتيسي (إنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، هانز نيكولوسي كافيليا (فيورنتينا)، ساندرو تونالي (نيوكاسل).

الهجوم: نيكولو كامبياجي (بولونيا)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، مويس كين (فيورنتينا)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، جياكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد)، ماتيو ريتيغي (القادسية)، ماتيا زكاغني (لاتسيو).