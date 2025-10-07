المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب ألمانيا يكشف آخر تطورات حالة فولتيماد.. ويعلن انضمام لاعب برينتفورد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:10 م 07/10/2025
فولتمايد

نيك فولتمايد

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، آخر تطورات حالة نيك فولتيماد لاعب نادي نيوكاسل يونايتد.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراتين في فترة التوقف الدولي الحالية أمام لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

آخر تطورات حالة فولتيماد

وقال بيان الاتحاد الألماني: "من المتوقع أن يكون نيك فولتيماد الذي لم يتمكن من السفر بسبب أعراض الإنفلونزا، متواجدًا مع الفريق هذا المساء، ولا يزال من غير الواضح متى سيتمكن من العودة إلى التدريبات".

وأشار بيان الاتحاد الألماني، إلى أن جيمي لويلينج يعاني أيضًا من مشاكل في العضلة المقربة، سينضم كيفن شايد لاعب برينتفورد إلى الفريق اليوم".

وشهدت الفترة الأخيرة، تألق فولتيماد مع ناديه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم الألماني العملاق، هدفين أمام أرسنال ونوتينجهام فورست، قبل فترة التوقف الدولي الحالي.

جدير بالذكر أن فولتيماد يمتلك 4 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، ولكنه لم يسجل أول أهدافه الدولية بعد.

مباراة ألمانيا القادمة
منتخب ألمانيا تصفيات كأس العالم 2026 فولتيماد

