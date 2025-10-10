سجل السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي السعودي، مشاركته الرسمية الأولى بقميص منتخب سلوفينيا، خلال مواجهة كوسوفو التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ودخل جراديشار التشكيلة الأساسية للمنتخب السلوفيني، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 63، في مباراة غابت عنها الخطورة الهجومية من الطرفين.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، خلف سويسرا المتصدرة بـ 9 نقاط وكوسوفو صاحبة المركز الثاني بـ 4 نقاط.

موعد مباراة جراديشار المقبلة مع سلوفينيا

ويستعد المنتخب السلوفيني لمواجهة قوية أمام سويسرا يوم الاثنين المقبل، فيما يلتقي منتخب السويد نظيره الكوسوفي في التوقيت ذاته، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.