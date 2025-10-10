المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد ظهوره الدولي الأول.. موعد مباراة جراديشار المقبلة مع سلوفينيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:53 م 10/10/2025
جراديشار

السلوفيني نيتس جراديشار

سجل السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي السعودي، مشاركته الرسمية الأولى بقميص منتخب سلوفينيا، خلال مواجهة كوسوفو التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ودخل جراديشار التشكيلة الأساسية للمنتخب السلوفيني، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 63، في مباراة غابت عنها الخطورة الهجومية من الطرفين.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، خلف سويسرا المتصدرة بـ 9 نقاط وكوسوفو صاحبة المركز الثاني بـ 4 نقاط.

موعد مباراة جراديشار المقبلة مع سلوفينيا

ويستعد المنتخب السلوفيني لمواجهة قوية أمام سويسرا يوم الاثنين المقبل، فيما يلتقي منتخب السويد نظيره الكوسوفي في التوقيت ذاته، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

مباراة سلوفينيا القادمة
تصفيات كأس العالم جراديشار منتخب سلوفينيا كأس العالم 2026 سلوفينيا ضد سويسرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات