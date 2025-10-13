المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
البرتغال تعلن استبعاد لياو من مواجهة المجر في تصفيات كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:22 م 13/10/2025
رافائيل لياو لاعب منتخب البرتغال

رافائيل لياو لاعب منتخب البرتغال

أعلن المنتخب البرتغالي استبعاد رافائيل لياو نجم فريق ميلان الإيطالي، من المواجهة المقبلة أمام المجر، في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الغد.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "استُبعد رافائيل لياو من معسكر المنتخب، ولن يشارك في المباراة ضد المجر".

وأضاف: "اتخذ مدرب المنتخب الوطني، روبيرتو مارتينيز، قرار استبعاد اللاعب بعد تقييم الحالة البدنية له، بعدما شارك كبديل في مباراة البرتغال وجمهورية أيرلندا".

لا يزال لياو يتعافى من إصابة عضلية في عضلة الساق، تعرض لها خلال فوز ميلان بهدفين دون رد، في كأس إيطاليا على باري في أغسطس الماضي، وقد حالت هذه الإصابة دون مشاركته أساسيًا مع ناديه أو منتخب بلاده حتى الآن هذا الموسم.

وفقًا لتقارير صحفية إيطالية، سيعود اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى مدينة ميلانو للعمل على تحسين حالته البدنية، بعد مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي.

 

 

البرتغال المجر لياو

