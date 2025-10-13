أعلن المنتخب البرتغالي استبعاد رافائيل لياو نجم فريق ميلان الإيطالي، من المواجهة المقبلة أمام المجر، في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الغد.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "استُبعد رافائيل لياو من معسكر المنتخب، ولن يشارك في المباراة ضد المجر".

وأضاف: "اتخذ مدرب المنتخب الوطني، روبيرتو مارتينيز، قرار استبعاد اللاعب بعد تقييم الحالة البدنية له، بعدما شارك كبديل في مباراة البرتغال وجمهورية أيرلندا".

لا يزال لياو يتعافى من إصابة عضلية في عضلة الساق، تعرض لها خلال فوز ميلان بهدفين دون رد، في كأس إيطاليا على باري في أغسطس الماضي، وقد حالت هذه الإصابة دون مشاركته أساسيًا مع ناديه أو منتخب بلاده حتى الآن هذا الموسم.

وفقًا لتقارير صحفية إيطالية، سيعود اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى مدينة ميلانو للعمل على تحسين حالته البدنية، بعد مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي.