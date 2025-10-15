المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

- -
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صدمة في الـ+90.. المجر تؤجل تأهل البرتغال إلى كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:12 ص 15/10/2025
البرتغال والمجر

من مباراة البرتغال والمجر

تأجل تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات كأس العالم 2026، بعدما تلقى هدفًا صادمًا في الوقت بدل الضائع أمام المجر في مباراة جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة لشبونة.

ويظهر المنتخبان البرتغالي والمجري ضمن مجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم مع أيرلندا وأرمينيا.

المجر تؤجل تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026

تقدم منتخب المجر على البرتغال بهدف مبكر في الدقيقة 8 من توقيع سالاي.

وعاد المنتخب البرتغالي بفضل النجم كريستيانو رونالدو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 22 ثم أضاف هدف التقدم في الدقيقة 45+3، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم.

واعتقد المنتخب البرتغالي أنه في طريقه لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026، إذ كان الفوز يكفيه بعد تعثر أرمينيا بالخسارة (1-0) أمام أيرلندا في الجولة ذاتها.

وأحبط دومينيك سوبوسلاي آمال البرتغال بهدف في الدقيقة 90+1.

ترتيب مجموعة البرتغال

1) البرتغال: 10 نقاط

2) المجر: 5 نقاط

3) أيرلندا: 4 نقاط

4) أرمينيا: 3 نقاط

مباراة البرتغال القادمة
تصفيات كأس العالم البرتغال المجر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026