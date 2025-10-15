تأجل تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات كأس العالم 2026، بعدما تلقى هدفًا صادمًا في الوقت بدل الضائع أمام المجر في مباراة جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة لشبونة.

ويظهر المنتخبان البرتغالي والمجري ضمن مجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم مع أيرلندا وأرمينيا.

المجر تؤجل تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026

تقدم منتخب المجر على البرتغال بهدف مبكر في الدقيقة 8 من توقيع سالاي.

وعاد المنتخب البرتغالي بفضل النجم كريستيانو رونالدو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 22 ثم أضاف هدف التقدم في الدقيقة 45+3، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم.

واعتقد المنتخب البرتغالي أنه في طريقه لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026، إذ كان الفوز يكفيه بعد تعثر أرمينيا بالخسارة (1-0) أمام أيرلندا في الجولة ذاتها.

وأحبط دومينيك سوبوسلاي آمال البرتغال بهدف في الدقيقة 90+1.

ترتيب مجموعة البرتغال

1) البرتغال: 10 نقاط

2) المجر: 5 نقاط

3) أيرلندا: 4 نقاط

4) أرمينيا: 3 نقاط