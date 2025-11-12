المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

1 1
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنجاز تاريخي ينتظر رونالدو.. ماذا يحتاج منتخب البرتغال للتأهل لكأس العالم؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:13 م 12/11/2025
البرتغال

منتخب البرتغال

تتجه الأنظار نحو البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، غدًا الخميس، لمتابعة مباراته المرتقبة ضد أيرلندا التي قد تحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا على أيرلندا في العاشرة إلا الربع مساء غدٍ الخميس في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيتبقى جولة أخيرة يلتقي فيها البرتغال مع أرمينيا يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر.

وكانت البرتغال تأخرت في حسم التأهل بعد التعادل الدرامي بنتيجة 2-2 أمام المجر في شهر أكتوبر، حين خطف المنتخب المجري هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ما أجبر رونالدو ورفاقه على الانتظار حتى نوفمبر الجاري لإتمام المهمة.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقطة، ويليه المجر بـ5 نقاط، ثم إيرلندا بـ4 نقاط، وأرمينيا بـ3 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

ويحلم رونالدو بالتأهل السادس مع البرتغال إلى كأس العالم بعد نسخ (2006، 2010، 2014، 2018، و2022).

3 سيناريوهات محتملة لتأهل البرتغال:

فوز البرتغال على أيرلندا: يعني حسم التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى

التعادل ضد أيرلندا: ستضطر البرتغال لمتابعة نتيجة مباراة المجر ضد أرمينيا، إذا فازت المجر، سيتأجل كل شيء إلى الجولة الأخيرة ضد أرمينيا.

خسارة البرتغال أمام إيرلندا: سيكون التأهل للمونديال بشكل مباشر متاحًا لكن بشرط أن تخسر المجر أمام أرمينيا، ولكن إذا فازت المجر سيتم تأجيل الحسم في الجولة الأخيرة.

أيرلندا كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026