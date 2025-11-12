تتجه الأنظار نحو البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، غدًا الخميس، لمتابعة مباراته المرتقبة ضد أيرلندا التي قد تحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا على أيرلندا في العاشرة إلا الربع مساء غدٍ الخميس في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيتبقى جولة أخيرة يلتقي فيها البرتغال مع أرمينيا يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر.

وكانت البرتغال تأخرت في حسم التأهل بعد التعادل الدرامي بنتيجة 2-2 أمام المجر في شهر أكتوبر، حين خطف المنتخب المجري هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ما أجبر رونالدو ورفاقه على الانتظار حتى نوفمبر الجاري لإتمام المهمة.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقطة، ويليه المجر بـ5 نقاط، ثم إيرلندا بـ4 نقاط، وأرمينيا بـ3 نقاط.

ويحلم رونالدو بالتأهل السادس مع البرتغال إلى كأس العالم بعد نسخ (2006، 2010، 2014، 2018، و2022).

3 سيناريوهات محتملة لتأهل البرتغال:

فوز البرتغال على أيرلندا: يعني حسم التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى

التعادل ضد أيرلندا: ستضطر البرتغال لمتابعة نتيجة مباراة المجر ضد أرمينيا، إذا فازت المجر، سيتأجل كل شيء إلى الجولة الأخيرة ضد أرمينيا.

خسارة البرتغال أمام إيرلندا: سيكون التأهل للمونديال بشكل مباشر متاحًا لكن بشرط أن تخسر المجر أمام أرمينيا، ولكن إذا فازت المجر سيتم تأجيل الحسم في الجولة الأخيرة.