المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

نصف القوة الهجومية "للملاحين".. ماذا يعني غياب رونالدو عن منتخب البرتغال؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:10 م 16/11/2025
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو - قائد منتخب البرتغال

غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الملقب بـ"الملاحين"، عن مباراة أرمينيا التي ستقام مساء اليوم الأحد، ستمثل ضربة قوية.

يستضيف منتخب البرتغال نظيره أرمينيا مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل منتخب البرتغال هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل حسم التأهل بشكل رسمي إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

ويتواجد منتخب البرتغال في صدارة المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد منتخب المجر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط فقط.

ومن المؤكد أن كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عاما يمثل قوة هجومية جبارة لمنتخب البرتغال، لكنه سيغيب عن هذه المواجهة بسبب الإيقاف.

حصل رونالدو على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة منتخب البرتغال ضد أيرلندا في الجولة الماضية من التصفيات، ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم، كما ينتظره قرارا بالإيقاف عن مباراة أو مباراتين إضافيتين بعد حسم منتخب البرتغال التأهل أو التواجد في الملحق الأوروبي.

وأشهر حكم مباراة البرتغال وأيرلندا البطاقة الحمراء لرونالدو بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث قام بضرب مدافع أيرلندا بمرفق اليد، وبعد إشهاء بطاقة صفراء قرر حكم تقنية الفيديو إشهار بطاقة حمراء مباشرة.

لتكون هذه البطاقة الحمراء الأولى التي ينالها رونالدو مع منتخب البرتغال في مباراته الـ226.

ماذا يعني غياب رونالدو؟

رونالدو منذ التصفيات الأوروبية الحالية لعب 5 مواجهات، سجل خلالهم 5 أهداف دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة، في حين أن منتخب البرتغال ككل سجل 11 هدفا أمام أرمينيا بالجولة الأولى، والمجر بالجولة الثانية، وأيرلندا بالجولة الثالثة، ثم المجر بالجولة الرابعة، وأيرلندا بالجولة الخامسة، وتتبقى مباراة الجولة السادسة أمام أرمينيا.

وبالتالي فإن منتخب البرتغال سيفقد أقل من نصف قوته بنسبة قليلة ضد أرمينيا، بغياب رونالدو الذي سجل 5 أهداف.

رونالدو بشكل عام لعب مع البرتغال حتى الآن 226 مباراة بواقع 17987 دقيقة، سجل خلالهم 143 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة، كما أنه حصل على 32 بطاقة صفراء طوال تاريخه وبطاقة حمراء واحدة فقط.

مباراة البرتغال القادمة
تصفيات كأس العالم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال أرمينيا

