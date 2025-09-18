أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن زيادة كبيرة في قيمة "برنامج مكافآت الأندية" قبل كأس العالم 2026، مع تعديل في آلية التوزيع بحيث يشمل أيضًا مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة.

برنامج مكافآت الأندية، يتم العمل به من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ كأس العالم 2010، وتقوم فكرته على أن تقديم منحة مالية لكل ناد يسمح للاعبيه بالمشاركة في كأس العالم.

ما الجديد في كأس العالم 2026؟

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم تعميم إلى جميع الاتحادات الأعضاء، من أجل توضيح الخطة المعمول بها قبل كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

زيادة كبيرة في الميزانية

خصص فيفا مبلغ 355 مليون دولار أمريكي لهذا البرنامج، هذه زيادة بحوالي 70% مقارنة بما تم دفعه في نسخة 2022.

توسيع الاستفادة

في السابق كانت الأندية تحصل على تعويض فقط إذا شارك لاعبوها في النهائيات، أما الآن، الأندية التي تسمح للاعبيها بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ستحصل أيضًا على تعويضات، وليس فقط أندية النهائيات.

وأوضح فيفا في خطابه أنه سيقوم قريبًا بتقديم شرح كامل بالتفصيل حول آلية التوزيع، وحصة كل نادٍ، وطريقة التسجيل أو التقديم للحصول على التعويض.

واستطاع الأهلي والزمالك خلال كؤوس العالم الماضية الاستفاد من مكافآت مشاركة لاعبيهم في كأس العالم على الأخص 2018، حين تمكن المنتخب المصري من المشاركة في البطولة، كما استفادا أيضًا في نسخة 2022 نتيجة تواجد بعض المحترفين الأجانب في البطولة.