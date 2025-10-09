حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعدما انتصر على جيبوتي، أمس الأربعاء، في التصفيات المونديالية.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم في المغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتبقى للفراعنة جولة أخيرة في مشوار التصفيات ضد غينيا بيساو والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ولكنها ستكون تحصيل حاصل.

طالع جدول ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ولا شك أن هناك بعض اللاعبين المصريين الحاليين الذين يحلمون بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم بعدما ظهروا في قائمة مونديال روسيا 2018 تحت قيادة هيكتور كوبر.

لاعبون خارج حسابات حسام حسن

وهناك لاعبين تواجدوا في كأس العالم 2018 ولكنهم الآن خارج حسابات حسام حسن وهم: "شريف إكرامي، عمر جابر، سعد سمير، على جبر، أحمد حجازي، محمد النني، محمود حمدى "الونش"، سام مرسي وطارق حامد (ثنائي بدون نادٍ حاليًا)، محمود عبدالمنعم كهربا وعمرو وردة).

وإذا نظرنا إلى هذه الأسماء، هناك لاعبين انضموا مع حسام حسن في فترات سابقة ولكن تم استبعادهم بعد ذلك مثل حجازي والنني.

للتعرف على قائمة منتخب النهائية التي شاركت في مونديال 2018 اضغط هنا

ثلاثي ضامن مكانه في منتخب مصر

يمتلك محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" فرصة المشاركة في كأس العالم للمرة الثانية مع منتخب مصر.

ويمثل هؤلاء اللاعبين القوام الأساسي لحسام حسن وبالتالي مؤكد مشاركتهم في مونديال 2026.

اعتزال عبدالله السعيد وموقف رمضان صبحي

كان السعيد لاعب الزمالك الحالي ضمن المشاركين في كأس العالم 2018.

وقرر عبدالله السعيد اعتزال اللعب الدولي وبالتالي لن يكون متاحًا في مونديال أمريكا والمكسيك وكندا.

على الجانب الآخر، لم ينضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز من قبل مع حسام حسن بسبب إصاباته وتراجع مستواه وأزماته المتكررة خاصة المتعلقة بقضية المنشطات ولكنه ما زال تحت أنظار المنتخب.