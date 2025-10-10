يرغب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تمديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يقود المهمة الفنية للمنتخب منذ مايو الماضي.

وكان أنشيلوتي (66 عامًا) قد تولى المهمة الفنية للمنتخب البرازيلي في مايو الماضي، ليقود "السامبا" في خمس مباريات، استطاع من خلالها أن يقود الفريق للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي يرغب في تمديد عقد أنشيلوتي حتى مونديال 2030، وذلك بعد أن استطاع المدرب الإيطالي إعادة ترتيب الأوراق داخل منتخب "السامبا".

ومن المقرر أن يتواجد المدرب الإيطالي المخضرم مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم المقبل، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق فوزًا وديًا اليوم الجمعة على حساب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 5-0.

ويمتلك أنشيلوتي مسيرة تدريبية ضخمة، حيث قاد العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي ونابولي. كما حقق المدرب الإيطالي العديد من البطولات المحلية والقارية، لعل أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات.