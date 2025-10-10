المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد 5 شهور فقط.. الاتحاد البرازيلي يكافئ أنشيلوتي بعقد جديد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:15 م 10/10/2025
أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل

يرغب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تمديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يقود المهمة الفنية للمنتخب منذ مايو الماضي.

وكان أنشيلوتي (66 عامًا) قد تولى المهمة الفنية للمنتخب البرازيلي في مايو الماضي، ليقود "السامبا" في خمس مباريات، استطاع من خلالها أن يقود الفريق للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي يرغب في تمديد عقد أنشيلوتي حتى مونديال 2030، وذلك بعد أن استطاع المدرب الإيطالي إعادة ترتيب الأوراق داخل منتخب "السامبا".

ومن المقرر أن يتواجد المدرب الإيطالي المخضرم مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم المقبل، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق فوزًا وديًا اليوم الجمعة على حساب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 5-0.

ويمتلك أنشيلوتي مسيرة تدريبية ضخمة، حيث قاد العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي ونابولي. كما حقق المدرب الإيطالي العديد من البطولات المحلية والقارية، لعل أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات.

كأس العالم منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي كأس العالم 2026

