كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

بمشاركة منتخب مصر.. موعد قرعة كأس العالم 2026

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:23 ص 13/10/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر ديسمبر المقبل، لمتابعة مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا برفقة المكسيك وكندا.

ومن المقرر أن تستضيف 3 دول هي: أمريكا، المكسيك وكندا، منافسات مونديال 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

بعد تأهل منتخب مصر.. موعد قرعة كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن يشهد المونديال المقبل، المشاركة الرابعة لمنتخب مصر، في منافسات البطولة، بعد الظهور في 3 نسخ سابقة، أعوام: 1934، 1990 و2018.

وستقام قرعة منافسات كأس العالم، يوم 5 ديسمبر المقبل، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية.

وكان دونالد ترامب، رئيس أمريكا، قد وعد بتوفير أجواء آمنة، خلال مراسم قرعة مونديال 2026.

نظام كأس العالم 2026.. 48 منتخبًا لأول مرة

وسيضم المونديال المقبل 48 منتخبًا، تقسم على 12 مجموعة، تضم الواحدة 4 منتخبات.

ووفقًا لقوانين البطولة، سيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، إلى جانب أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

مصر
مصر
منتخب مصر كأس العالم موعد قرعة كأس العالم 2026

