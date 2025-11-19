المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد إعلان فيفا للتصنيف.. منتخب مصر يتواجد في المستوى الثالث بكأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:22 م 19/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الأربعاء، التصنيف الشهري بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، قد التقى مع منتخبي أوزبكستان وكاب فيردي وديا ضمن مباريات كأس العين الدولية الودية، والتي تلقى فيها هزيمة في المباراة بنتيجة 2-0، ثم انتصر في الثانية بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

وتراجع منتخب مصر مركزين في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر ليتواجد في المركز الـ 34 عالميا ويبقى كما هو في المركز الثالث أفريقيا بعد المغرب والسنغال.

ومن المقرر أن تقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لن يجد فيفا أفضل من التصنيف الحالي للاعتماد عليه في التصنيف المخصص للبطولة العالمية.

وبناءً على التصنيف الشهري سيكون تصنيف المنتخبات في بطولة كأس العالم كالتالي:

التصنيف الأول: "المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إسبانيا (1)، الأرجنتين (2)، فرنسا (3)، إنجلترا (4)، البرازيل (5)، البرتغال (6)، هولندا (7)، بلجيكا (8)، وألمانيا (9)".

التصنيف الثاني: "كرواتيا (10)، المغرب (11)، كولومبيا (13)، أوروغواي (16)، سويسرا (17)، اليابان (18)، السنغال (19)، إيران (20)، كوريا الجنوبية (22)، الإكوادور (23)، النمسا (24)، وأستراليا (26)".

التصنيف الثالث: "النرويج (29)، بنما (30)، مصر (34)، الجزائر (35)، اسكتلندا (36)، باراغواي (39)، تونس (40)، كوت ديفوار (42)، أوزبكستان (50)، قطر (51)، المملكة العربية السعودية (60)، جنوب أفريقيا (61)".

التصنيف الرابع: "الأردن (66)، كاب فيردي (68)، غانا (72)، نيوزيلندا (86)، هايتي (84)، كوراساو (82)، وتتبقى 6 منتخبات يتم حسمهم في الملحق العالمي والأوروبي".

منتخب مصر كأس العالم 2026 تصنيف فيفا

