مصدر ليلا كورة: أبو ريدة والدرندلي والتوأم يمثلون مصر في قرعة كأس العالم

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

09:48 م 25/11/2025
حسام حسن

صورة من اجتماع حسام حسن وهاني أبو ريدة

يترقب المنتخب المصري قرعة بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم مباشرة بعدما تواجد في صدارة المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن منتخب مصر سيمثله في قرعة كأس العالم 2026 الرباعي:

1- هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

2- خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

3- حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول.

4- إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول.

وأضاف المصدر أن الـ4 شخصيات سيسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة كأس العالم التي ستقام يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025.

تصنيف قرعة كأس العالم 2026

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
كأس العالم حسام حسن هاني أبو ريدة حسن إبراهيم خالد الدرندلي

الإحصائيات

