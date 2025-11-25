يترقب المنتخب المصري قرعة بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم مباشرة بعدما تواجد في صدارة المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن منتخب مصر سيمثله في قرعة كأس العالم 2026 الرباعي:

1- هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

2- خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

3- حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول.

4- إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول.

وأضاف المصدر أن الـ4 شخصيات سيسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة كأس العالم التي ستقام يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025.

تصنيف قرعة كأس العالم 2026

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.