نشر "يلا كورة" العديد من الأخبار الهامة، على مدار يوم الثلاثاء، والتي تضمنت الكشف عن تصنيف منتخب مصر في كأس العالم، بالإضافة إلى غيابات الأهلي والزمالك عن مواجهتي الفريقين في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

أبرز موضوعات يوم الثلاثاء

موعد مباريات مصر في كأس العرب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المونديال العربي الذي سيشارك فيه منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، خلال البطولة التي ستقام في قطر 2025.

بالملاعب والمواعيد.. تعرف على تفاصيل مباريات مصر في كأس العرب

الأهلي يختتم استعداداته

اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى المغرب غدًا الأربعاء، ‏استعدادًا لمباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

محاضرة توروب.. الأهلي ينهي تدريباته في التتش قبل السفر للمغرب

غيابات الأهلي

أعلن النادي الأهلي فقدانه لجهود 8 لاعبين عن مواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

8 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

تصنيف منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة بطولة كأس العالم 2026، بشكل رسمي.

منتخب مصر في المستوى الثالث.. فيفا يُعلن تصنيف قرعة كأس العالم 2026

قيود قرعة كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن قيود قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مسار موجه للمنتخبات الكبرى.. فيفا يعلن رسميا قيود قرعة كأس العالم 2026

موقف الدباغ من رحلة جنوب أفريقيا

كشف نادي الزمالك، موقف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، من المشاركة مع الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المواجهة التي من المقرر أن تجمعهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعد مشاركته مع فلسطين.. الزمالك يكشف موقف الدباغ من مباراة كايزر تشيفز

ممثلو مصر في قرعة المونديال

يترقب المنتخب المصري قرعة بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل.

مصدر ليلا كورة: أبو ريدة والدرندلي والتوأم يمثلون مصر في قرعة كأس العالم

البنا يعتزل التحكيم

أعلن الحكم محمود البنا، اعتزاله التحكيم نهائيًا، بعد مسيرة امتدت لـ24 عامًا، موضحًا الأسباب التي دفعته لاتخاذ ذلك القرار.

"احترامًا لتاريخي ومبادئي".. محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم

قائمة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

عودة بنتايك واستبعاد دونجا والسعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

إصابة السعيد

أعلن نادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة الأبيض أمام زيسكو الزامبي، والتي جرت ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خارج رحلة جنوب أفريقيا.. الزمالك يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد

غيابات الزمالك

يغيب عن نادي الزمالك 7 لاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا التي سيواجه خلالها فريق كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

مصدر يكشف ليلا كورة.. أسباب غياب 7 لاعبين من الزمالك عن رحلة جنوب أفريقيا

الزمالك يغادر القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز التي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مهمة خارجية.. بعثة الزمالك تطير إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

قائمة الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن القائمة الرسمية لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

عودة داري ورضا.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في أبطال أفريقيا

عقوبات اتحاد السلة

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، سلسلة من العقوبات على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية من دوري المرتبط، بين الأهلي والاتحاد السكندري، والتي شهدت انسحاب الأخير من اللقاء.

"إيقافات وغرامات ونقل مباريات".. طوفان عقوبات من اتحاد السلة ضد الأهلي والاتحاد السكندري