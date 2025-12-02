المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبو ريدة يصطحب التوأم.. وفد مصري يسافر لأمريكا لحضور قرعة كأس العالم 2026

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:43 م 02/12/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

يغادر وفد الاتحاد المصري لكرة القدم، القاهرة غدًا الأربعاء، متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور قرعة كأس العالم 2026.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم بشكل مباشر، بعد أن تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

وفد اتحاد الكرة يطير لحضور القرعة

أكد مصدر لـ"يلا كورة" أن وفد الاتحاد المصري لكرة القدم، سيطير غدًا الأربعاء، من أجل حضور فعاليات قرعة كأس العالم 2026.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوفد يترأسه خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ويضم حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب.

وأضاف أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سيحضر مراسم قرعة كأس العالم بصفته الدولية كعضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتقام قرعة كأس العالم، يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 ديسمبر، والتي ستسفر عن مجموعات البطولة المقرر انطلاقها في العام القادم.

وسيتواجد منتخب مصر في الوعاء الثالث، الذي يضم: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

منتخب مصر كأس العالم اتحاد الكرة

