كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

ملف يلا كورة.. تعادل منتخب مصر.. غيابات بيراميدز.. وهجوم الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:41 ص 03/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

نشر "يلا كورة" العديد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم الثلاثاء، أبرزها موعد انطلاق معسكر منتخب مصر الأول، وغياب محمد صلاح عن ودية نيجيريا، بالإضافة إلى الهجوم الذي شنته نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك، ضد المنتقدين.

أبرز موضوعات الثلاثاء

موعد معسكر مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، موعد تدريب منتخبنا الوطني استعدادا لودية منتخب نيجيريا.

رسميا.. منتخب مصر يحدد موعد بداية معسكره لودية نيجيريا والاستعداد لأمم أفريقيا

منتخب مصر يتعادل

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة منتخب مصر الثاني أمام منتخب الكويت بنتيجة (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

ركلة جزاء قاتلة.. منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العرب بالتعادل مع الكويت (صور وفيديو)

رؤية طولان

يرى حلمي طولان، مدرب منتخب مصر، أن الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني كان ينتهي بالتقدم بـ4 أو 5 أهداف، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل للمنتخب المصري في كأس العرب.

طولان: الشوط الأول أمام الكويت ينتهي بفارق 4 أو 5 أهداف.. ومن يهدر يعاقب

مستوى بنشرقي

أكد عبد العزيز بنيج، لاعب منتخب المغرب السابق، على منطقية فوز أسود الأطلس أمام جزر القمر، في مستهل مشوارهم ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

بنيج يتحدث ليلا كورة عن.. انطلاقة المغرب.. مستوى بنشرقي.. والمرشحون لكأس العرب

موافقة الأهلي

وافق النادي الأهلي بشكل مبدئي على انتقال بلال عطية، لاعب فريق الشباب، إلى نادي هانوفر الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

"موافقة الأهلي وانتقال منتظر".. يلا كورة يكشف تفاصيل طلب هانوفر لضم بلال عطية (مستند)

غيابات بيراميدز

استقر المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على قائمة الفريق التي سيدخل بها السماوي مواجهة كهرباء الإسماعيلية، والتي ستجري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

الغيابات تتصدر المشهد.. قائمة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري

هجوم الزمالك

هاجمت نيرة الأحمر، عضوة مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من يركز مع أزمات الفريق الأبيض تاركا أزمات الأندية الأخرى.

نيرة الأحمر: الكل يركز مع أزمات الزمالك.. وماذا عن عقود كولر وريبييرو؟

وفد اتحاد الكرة

يغادر وفد الاتحاد المصري لكرة القدم، القاهرة غدًا الأربعاء، متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حضور قرعة كأس العالم 2026.

أبو ريدة يصطحب التوأم.. وفد مصري يسافر لأمريكا لحضور قرعة كأس العالم 2026

غياب صلاح

كشف آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري.

بعد تصريحات سلوت.. موعد انضمام صلاح إلى منتخب مصر يخالف قوانين فيفا (لائحة)

لمسة وفاء

امتلأت مباراة منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب، بمشاعر الحب والوفاء تجاه اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي ودع عالمنا في السادس من شهر يوليو بالعام الماضي 2024.

"خالد في الذاكرة".. لمسة وفاء من منتخب مصر تجاه رفعت خلال كأس العرب (صور)

الأهلي الزمالك منتخب مصر كأس العالم كأس العرب بيراميدز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

