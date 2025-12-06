أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة، بجوار كل من، بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل حيث تقام في أمريكا وكندا والمسيك.

مواعيد مباريات منتخب مصر

الجولة الأولى.. مصر - بلجيكا - يوم 15 يونيو - ملعب سياتل

الجولة الثانية.. مصر - نيوزيلندا - يوم 21 يونيو - ملعب فانكوفر

الجولة الثالثة.. مصر - إيران - يوم 26 يونيو - ملعب سياتل

ويلعب منتخب مصر مباراتين في أمريكا على ملعب سياتل، ومباراة في كندا على ملعب سياتل.

وأقيمت قرعة كأس العالم بالأمس الجمعة، في ولاية واشنطن بأمريكا.

ويقام كأس العالم في نسخته الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.