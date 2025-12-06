المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 2
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

مباراتان في أمريكا وأخرى بكندا.. مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:43 م 06/12/2025
منتخب مصر

مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة، بجوار كل من، بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل حيث تقام في أمريكا وكندا والمسيك.

مواعيد مباريات منتخب مصر

الجولة الأولى.. مصر - بلجيكا - يوم 15 يونيو - ملعب سياتل

الجولة الثانية.. مصر - نيوزيلندا - يوم 21 يونيو - ملعب فانكوفر

الجولة الثالثة.. مصر - إيران - يوم 26 يونيو - ملعب سياتل  

ويلعب منتخب مصر مباراتين في أمريكا على ملعب سياتل، ومباراة في كندا على ملعب سياتل.

وأقيمت قرعة كأس العالم بالأمس الجمعة، في ولاية واشنطن بأمريكا.

ويقام كأس العالم في نسخته الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.

 

 

إيران بلجيكا نيوزيلندا كأس العالم 2026 مباريات مصر مواعيد مباريات مصر

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

18

ابعاد من دفاع ليدز بعد كرة عرضية من ركنية لليفربول نفذها سوبوسلاي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
