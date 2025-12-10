نشر "يلا كورة" العديد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم الثلاثاء، والتي تضمنت وداع منتخب مصر لمنافسات كأس العرب، بالإضافة إلى احتجاج اتحاد الكرة على فعاليات المثلية الجنسية التي أثيرت عن مباراة الفراعنة أمام إيران في كأس العالم.

أبرز موضوعات يوم الثلاثاء

وداع منتخب مصر

ودع منتخب مصر الثاني، بطولة كأس العرب 2025 رسمياً، بعد الخسارة أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

أمام بدلاء الأردن.. منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب 2025

هجوم طولان

برر حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني الخروج المبكر من بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، بأن الفريق لم يجد من يدعمه.

طولان بعد الخروج من كأس العرب: منتخب مصر الثاني ولد يتيما

طولان: شخص واحد مسئول عن إهانة منتخب مصر في كأس العرب 2025

استعدادات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها أن تجري ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

جاهزية عابدين وانتظام ديانج.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

احتجاج اتحاد الكرة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رافضًا بشكل قاطع إقامة أي أنشطة تخص دعم المثلية الجنسية خلال مباراة المنتخب أمام إيران، في كأس العالم.

"تتعارض مع القيم الثقافية والدينية".. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة مثلية في مباراته أمام إيران

الجمعية العمومية للزمالك

كشف أحمد عبد الحميد بودي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك.

حضور ضعيف.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك

يزن يعلق على مفاوضات الأهلي

طالب يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، ونادي العربي القطري بتأجيل الرد على ما يتردد بشأن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أول تعليق من يزن النعيمات عن احتمالية انتقاله للأهلي

مواعيد كأس الملك

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

تعادل الزمالك

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مواجهة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس رابطة الأندية.

ثلاثية في كل شبكة.. تعادل مجنون بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بكأس الرابطة

فوز عريض

فاز نادي البنك الأهلي على فريق بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

البنك الأهلي يفوز على بيراميدز بأكبر انتصار في تاريخ كأس عاصمة مصر

سوبوسلاي ينقذ سلوت

حسم نادي ليفربول الإنجليزي تفوقه أمام نظيره إنتر الإيطالي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

سوبوسلاي ينقذ سلوت.. ليفربول يعود من إيطاليا بنقاط المباراة أمام إنتر (فيديو)

تصريحات عن صلاح

هنري مهاجمًا صلاح: ليس مضمونًا أن يكون لك مكان أساسي.. وعليك حماية فريقك

روبرتسون: صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول.. وأتمنى استمرار مزاملته

سلوت: هل يدرك صلاح أنه أخطأ؟.. وما حدث يؤثر على الفريق