أكد أحمد الكاس مدرب منتخب مصر تحت 17 عاما، على قوة مجموعة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، مشيراً إلى أن هدفه المنافسة في البطولة وليس التمثيل المشرف.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة 48 منتخبا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

تصريحات أحمد الكاس

وقال الكاس في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لفيفا: "بالطبع، أنا سعيد للغاية بتأهلنا إلى كأس العالم، كانت الرحلة بعيدة كل البعد عن السهولة، لكننا كنا نلعب من أجل إدخال البهجة إلى قلوب الشعب المصري، وتمكنا من تحقيق ذلك".

وأضاف: "دخلنا التصفيات ونحن في التصنيف الرابع، إذ كانت هذه أول مرة نتأهل فيها منذ 14 عامًا، وهذا وضعنا في مجموعة صعبة اعتُبرت الأقوى في البطولة بأكملها، خسرنا في أول مباراتين أمام جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، لكننا تمكنا من الحفاظ على آمالنا في المونديال بالفوز على الكاميرون ثم أنجولا في الملحق".

وتابع: "كنا نستطيع تقديم أداء أفضل من ذلك، لكن هدفنا الأساسي في كأس الأمم كان التأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، وقد نجحنا في تحقيق ذلك، وهذا هو الأهم".

وأكمل: "أعتقد أن إقامة بطولة كبيرة مثل كأس العالم في بلد عربي مثل قطر أمر رائع، فهذا يمثل دفعة قوية لكل المنتخبات العربية لأنه يمنح اللاعبين شعورًا بالراحة والثقة، الأجواء والمناخ سيكونان مألوفين لنا، وهذا سيساعد لاعبينا على التكيف بسرعة وتقديم أداء قوي، كما أن قطر أثبتت بالفعل قدرتها على استضافة البطولات العالمية، لذا نحن نعلم أن جميع اللاعبين سيحصلون على تجربة مميزة واحترافية".

وواصل الكاس: "بدأنا بمعسكر تدريبي في بداية يوليو، وكان هذا مهمًا للغاية لتحضير اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، كأس العالم حدث ضخم يتابعه العالم بأسره، وسنواجه هناك أساليب مختلفة من كرة القدم، خلال ذلك المعسكر اختبرنا بعض المواهب المحلية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية، الذين سنقيّمهم مع تقدمنا في العمل".

وأردف: "نستعد حاليًا للمغادرة لخوض مباراتين وديتين ضد السعودية، ثم المشاركة في كأس الخليج تحت 20 عامًا، والتي طلبت المشاركة فيها رغم فرق الأعمار، أهم شيء بالنسبة لنا هو خوض أكبر عدد ممكن من المباريات لاكتساب الخبرة وتصحيح الأخطاء، بغض النظر عن النتائج".

وأضاف مدرب منتخب مصر تحت 17 عاما: "بالتأكيد، مجموعتنا قوية والمباريات ستكون صعبة، لا توجد مجموعات سهلة في كأس العالم، ونحن نحترم جميع الفرق، لقد بدأنا بالفعل في دراسة المنافسين الآخرين في مجموعتنا لتحديد نقاط قوتهم وضعفهم واختيار أفضل أسلوب لعب لكل مباراة، آمل أن نرتقي لتوقعات الجميع ونقدم أداءً جيدًا في البطولة".

وتابع: "الوصول إلى كأس العالم كان حلمًا بالنسبة لي، منذ أن اجتمع الفريق لأول مرة، تحدثت مع اللاعبين حول هدفنا المتمثل في التأهل، كنا نعلم أن هناك عقبات يجب تجاوزها أولًا، وأنه علينا أخذ الأمور خطوة بخطوة، وفي النهاية نجحنا في تحقيق ذلك".

وواصل: "بينما يمثل مجرد التواجد في قطر شرفًا كبيرًا، فإن هدفنا الحقيقي هو المنافسة مثل أي فريق آخر، قد تكون ظروفنا مختلفة، فغيابنا الطويل عن المنافسات الإفريقية والعالمية أثر على اللاعبين، لذا سنبذل كل ما لدينا لنصل لأقصى حد ممكن في هذا الحدث العالمي".

وأتم أحمد الكاس تصريحاته: "الجماهير لها أهمية كبيرة جدًا، وبالطبع مع إقامة البطولة في دولة عربية، سيكون لدينا دافع إضافي بفضل دعم الجماهير، نتوقع حضورًا قويًا من الجاليات المصرية والعربية، ونأمل أن تكون الجماهير خلفنا وأن تمنح اللاعبين الدعم الذي يحتاجونه".

