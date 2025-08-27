أثار فريق يونج فيلوز يوفنتوس السويسري، (الناشط في دوري الدرجة الرابعة)، الجدل بعدما ظهر بقميص برشلونة في الموسم الجديد 2025-2026.

وارتدى لاعبو الفريق السويسري القميص الاحتياطي لفريق برشلونة، حيث يظهر هذا الزي لموسم 2022-2023.

ولعب الفريق السويسري الجولة الافتتاحية من منافسات دوري الدرجة الرابعة ضد إف سي بادن، وانتهت لصالح فريق يونج فيلوز يوفنتوس بنتيجة 2-1.

وقامت الإدارة السويسرية بوضع شعار النادي على ملصق شعار برشلونة، إلا أنه بعد مرور دقائق من زمن أحداث المباراة، سقط شعار النادي وظهر شعار النادي الكتالوني.

وعن هذا الموقف، أوضح نائب رئيس نادي يونج فيلوز يوفنتوس، بييرو باورت، في حديث لصحيفة "أرجاور تسايتونج" السويسرية، أسباب هذا الموقف.

وقال: "استخدام قميص نادي برشلونة تم بموافقة قانونية، لكن شعار النادي لم يصمد طويلًا خلال اللعب، ليظهر شعار نادي برشلونة".

وأوضح نائب رئيس النادي السويسري أن هذا القميص يُستخدم في المباريات الخارجية، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات قوية مع مسؤولي برشلونة.

وأشار: "هناك عقد ينص على استخدامنا هذه القمصان، كما سنستخدم قميصًا آخر لبرشلونة خلال هذا الموسم".

ويُعتبر رئيس نادي يونج فيلوز يوفنتوس من مشجعي برشلونة، حيث يُعد أحد مساهمي إدارة أكاديمية النادي الإسباني في العاصمة زيورخ، بحسب صحيفة "أرجاور تسايتونج".

لمشاهدة الألبوم اضغط هنا.. أو مشاهدة الصور المرفق في الموضوع