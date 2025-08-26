رد حازم فتوح، وكيل أعمال الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، على تصريحات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حول استبعاد اللاعب في الفترة المقبلة.

وأكد فيريرا أن الجزيري لن يشارك مرة أخرى مع الزمالك طوال فترة تواجده على رأس الجهاز الفني، مما يعني أن اللاعب سيفقد حظوظه في المشاركة مع المدرب البلجيكي.

ولم يكشف المدرب البلجيكي عن سبب استبعاد الجزيري خلال تصريحاته التي جاءت عبر المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فاركو، حيث انتهت المواجهة بفوز الزمالك.

وحقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا بهدف دون رد في لقاء أُقيم على ملعب "السلام"، مساء أمس الثلاثاء، ضمن حسابات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.

رد وكيل الجزيري

أدلى حازم فتوح، وكيل أعمال المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعدة تصريحات بشأن أزمة موكله الأخيرة مع المدرب يانيك فيريرا، مدرب الزمالك.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر": "على المدرب أن يمتلك الخبرة للتعامل مع النجوم، وعليه أن يعرف حجم نادي الزمالك وجماهيريته".

وأضاف: "مسألة احتياج المدرب للاعب من عدمه، كان من المفترض أن تُحسم قبل بداية الموسم من أجل الحصول على فرصة لتسويق اللاعب".

وكشف وكيل الجزيري خلال تصريحاته: "جلسنا مع جميع المسؤولين في نادي الزمالك قبل بداية الموسم، سواء مع المدرب أو المدير الرياضي أو رئيس النادي، والجميع أكد تمسكهم باللاعب".

وعن حقيقة تجميد اللاعب في الفترة المقبلة، قال فتوح في نهاية تصريحاته: "لا أستطيع الرد على تجميد اللاعب في الفترة المقبلة سوى بعد جلستي مع المسؤولين، لأنني لا أمتلك المعلومة الكافية".

مشادة سبب قرار فيريرا

علم "يلا كورة" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء سبب تصريحات يانيك فيريرا حول وضع اللاعب سيف الدين الجزيري.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن مشادة حدثت بين الطرفين خلال التدريبات التي سبقت مباراة فاركو، حيث كان يرغب المدرب في الدفع باللاعب في مركز جديد، سواء كلاعب جناح أو كلاعب وسط مهاجم.

وأضاف المصدر: "الجزيري رفض طلب فيريرا، لتتطور الأمور وتحدث مشادة بين الطرفين، ما دفع فيريرا لاتخاذ قرار باستبعاد اللاعب من حساباته في الفترة المقبلة".

أرقام الجزيري

وكان الجزيري قد انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2021، قادمًا من المقاولون العرب على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم النادي الأبيض بتحويل الإعارة إلى بيع نهائي.

صاحب الـ32 عامًا مدّد عقده مع الزمالك في عام 2025، حيث يرتبط بعقد مع "القلعة البيضاء" حتى صيف 2027.

وشارك الجزيري لمدة 15 دقيقة فقط في ولاية يانيك فيريرا الحالية، وتحديدًا أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من مسابقة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

وخاض الجزيري 164 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 44 هدفًا، إلى جانب صناعة 19 تمريرة حاسمة.

وحقق الجزيري العديد من الألقاب بقميص الزمالك، مثل بطولة الدوري مرتين، وكأس مصر مرتين، ولقب الكونفدرالية في مناسبة، والسوبر الأفريقي في مناسبة أيضًا.

