كلام فى الكورة
أحمد سليمان: أعتب على فيريرا بسبب تصريحاته عن الجزيري.. وسعيد بتصدر الزمالك للدوري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:37 م 27/08/2025
سيف الدين الجزيري - لاعب الزمالك

الجزيري

عبر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بتصدر الفريق جدول الدوري المصري الممتاز بعد غياب طويل، مشيدًا بأداء اللاعبين الأساسيين والبدلاء على حد سواء، معتبرًا أن الجميع على مستوى واحد من الجاهزية.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "نشرت على صفحتي خبر تصدر الزمالك للدوري وكنت سعيدًا جدًا بهذا الأمر لأنه لم يحدث منذ فترة طويلة، كما أنني فخور ببدلاء الفريق الذين ظهروا بمستوى مميز لا يقل عن الأساسيين".

وتحدث عضو المجلس عن الأزمة الأخيرة التي أثيرت بين المدرب يانيك فيريرا والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعدما انتقد المدير الفني اللاعب علنًا عقب الفوز الأخير، قائلاً: "لا أعرف سبب وصول فيريرا لهذه المرحلة من الغضب ليطلق تلك التصريحات، ولكن علمت بعد ذلك أن المشكلة تعود إلى ثلاثة أيام مضت".

وأضاف: "المدير الفني له مطلق الحرية في اختياراته الفنية من تشكيل وتبديلات، وأنا أثق في أن جون إدوارد سيعمل على حل الأمور. لكن عتبي الوحيد أن حديثه عن الجزيري جاء بعد الفوز وفرحتنا بالتصدر، وكان من الأفضل أن تُدار مثل هذه الخلافات داخل الغرف المغلقة. ومع ذلك، من الطبيعي أن تحدث خلافات بين أي لاعب ومدرب".

كما تطرق سليمان إلى أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إنهائها في أقرب وقت: "نعمل بكل الطرق للتوصل لحل أزمة أرض أكتوبر، وهناك اتصالات على أعلى مستوى في هذا الإطار".

 تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

الزمالك الدوري المصري الجزيري

