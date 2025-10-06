كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة المدرب أحمد الكاس، عن القائمة المختارة لخوض معسكر الفريق التحضيري، قبل المشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في كأس العالم للناشئين في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا، ويسعى الفراعنة لتحقيق إنجاز في البطولة بعد غياب طويل عن الظهور بها.

ويدخل منتخب مصر تحت 17 عامًا في معسكر مغلق بداية من يوم 7 أكتوبر، وحتى موعد السفر إلى قطر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة، بكأس العالم تحت 17 عامًا، إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهايتي، بعد أن تأهل للمسابقة من أمم أفريقيا للناشئين عقب تفوقه على نظيره أنجولا بالملحق.

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا

واختار أحمد الكاس، مدرب منتخب مصر تحت 17 سنة، قائمة مكونة من 27 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - إبراهيم النجعاوي - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - كريم جمعة - سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.