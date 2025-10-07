أدى منتخب مصر تحت 17 عامًا، مرانه الأول اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم، والمقرر انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في كأس العالم للناشئين في قطر، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا، ويسعى الفراعنة

للظهور بشكل مميز بالبطولة.

مران منتخب مصر للناشئين

يستعد منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس العالم، حيث خاض الفريق مرانه الأول اليوم، تحضيرًا لعدة مباريات ودية تنتظره، استعدادًا للمشاركة في المونديال.

ويخوض منتخب مصر تحت 17 سنة مباراة ودية أمام فريق سمارت أف سي غدًا الأربعاء، قبل أن يواجه نظيره تونس يومي 10 و13 من شهر أكتوبر الجاري.

كانت قد أسفرت قرعة كأس العالم للناشئين، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا استعدادًا لكأس العالم

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - زيد قصبي - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - إبراهيم النجعاوي - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - كريم جمعة - سيف الجبالي.

خط الهجوم: أمير أبو العز - حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

وكشف أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، عن انضمام ثنائي محترف لتدعيم قائمة الفراعنة، وهما أمير أبو العز وزيد القصبي.