تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

1 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

صلاح لا يتوقف.. هدفان جديدان يقربانه من تحطيم رقم حسام حسن التاريخي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:56 م 08/10/2025
محمد صلاح

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر تحطيم الأرقام القياسية، بعد أن اقترب بشدة من أن يصبح الهداف التاريخي للفراعنة، متقدمًا بخطوات ثابتة نحو معادلة الرقم المسجل باسم الأسطورة حسام حسن.

وخلال مواجهة منتخب مصر أمام جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تمكن صلاح من تسجيل هدفين رائعين في الدقيقتين 14 و85، ليقود الفراعنة للتفوق بثلاثية نظيفة، ويواصل هوايته المفضلة في هز الشباك بقميص المنتخب الوطني.

خمسة أهداف فقط تفصل صلاح عن لقب الهداف التاريخي لمصر

وبهدفيه الجديدين، رفع صلاح رصيده الدولي إلى 63 هدفًا، ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من الرقم القياسي التاريخي الذي يحمله حسام حسن برصيد 68 هدفًا دوليًا.

ولم يتوقف إنجاز قائد المنتخب عند هذا الحد، إذ أصبح صلاح أيضًا الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفًا، متفوقًا على أساطير القارة مثل ديدييه دروجبا وصامويل إيتو وإسلام سليماني، الذين يملكون 18 هدفًا لكل منهم، بحسب موقع "BeSoccer".

مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات.

ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

منتخب مصر حسام حسن ليفربول محمد صلاح جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026 غينيا بيساو

