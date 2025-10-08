حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بالمغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تفاصيل المباراة:

دخل منتخب مصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد الشناوي - محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى محمد".

فرض منتخب مصر سيطرته على اللقاء منذ البداية، وسجل هدفا في الدقيقة 7 عن طريق مصطفى محمد ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل على محمد صلاح.

إبراهيم عادل يفتتح التسجيل

ولم ينتظر الفراعنة كثيرًا حتى سجلوا هدف التقدم في الدقيقة 8 بعدما أرسل أحمد سيد زيزو عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وحولها إبراهيم عادل رأسية قوية على يسار الحارس داخل شباك جيبوتي، لتصبح النتيجة 1-0.

محمد صلاح الهداف التاريخي

وفي الدقيقة 14 أرسل تريزيجيه تمريرة بينية رائعة قابلها صلاح بتسديدة أرضية على يسار الحارس داخل شباك جيبوتي، ليتقدم منتخب مصر بنتيجة 2-0.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعدما وصل لـ19 هدفا متخطيا كلًا من الإيفواري ديدييه دروجبا، الكاميروني صامويل إيتو، البوركينابي موموني داجانو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني فجميعهم يملك 18 هدفا.

وفي الدقيقة 28 أطلق صلاح تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

وقبل نهاية الشوط الأول، أرسل صلاح عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء حولها مصطفى محمد رأسية قوية كادت أن تعانق الشباك ولكنها اصطدمت في القائم الأيمن قبل أن يتابعها إبراهيم عادل بتسديدة اصطدمت في الدفاع، ليضيع على منتخب مصر الهدف الثالث.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 59 منع القائم منتخب مصر من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة من مصطفى محمد.

وشهدت الدقيقة 61 خروج حارس منتخب مصر محمد الشناوي ومشاركة مصطفى شوبير.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر والثاني له في الدقيقة 83 بعد تسديدة بباطن القدم من فوق الحارس "لوب" داخل شباك جيبوتي، لتصبح النتيجة 3-0.

وعزز صلاح صدارته لهدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم عبر التاريخ برصيد 20 هدفا.

وانتهت أحداث المباراة بفوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 3-0، ليتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه

بهذه النتيجة (3-0) يرفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول التصفيات، ليتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

ويتبقى لمنتخب مصر جولة أخيرة ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، وأصبحت تحصيل حاصل بعدما صعد الفراعنة إلى نهائيات مونديال 2026.

وكرر منتخب مصر صعوده إلى كأس العالم في شهر أكتوبر للمرة الثانية بعد 2017.

وأصبح حسام حسن هو المدرب المصري الثاني الذي يقود المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهري.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

