قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى منتخب مصر بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحسم منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المونديالية.

وكتبت الصفحة الرسمية لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك".

وأضاف: "لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".

وأكمل: "وأدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم".

وأتم: "أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها. تحيا مصر".