انتهت منافسات الجولة الأولى من مواجهات مسابقة كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي شهدت مستوى مميز من جانب المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، وستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

وتشارك عدة منتخبات عربية في مسابقة كأس العالم للناشئين، وهي، الإمارات، المغرب، قطر، تونس، مصر، والسعودية.

ماذا قدمت المنتخبات العربية؟

ظهرت المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم للناشئين، بشكل متواضع خلال الجولة الأولى، عدا مصر وتونس حيث حقق كلاهما الفوز بنتيجة عريضة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز أمام هايتي برباعية مقابل هدف، بينما تخطى فريق تونس نظيره فيجي بسداسية نظيفة دون رد.

وتعادل منتخب الإمارات أمام نظيره كوستاريكا بهدف لكل منهما، بينما سقطت فرق المغرب وقطر والسعودية في فخ الهزيمة.

نتائج المنتخبات العربية في الجولة الأولى

- كوستاريكا 1-1 الإمارات.

- اليابان 2-0 المغرب.

- قطر 0-1 إيطاليا.

- تونس 6-0 فيجي.

- هايتي 1-4 مصر.

- النمسا 1-0 السعودية.