كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد نهاية الجولة الأولى.. ماذا قدمت المنتخبات العربية في كأس العالم للناشئين؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:17 م 05/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر للناشئين

انتهت منافسات الجولة الأولى من مواجهات مسابقة كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي شهدت مستوى مميز من جانب المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي، وستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

وتشارك عدة منتخبات عربية في مسابقة كأس العالم للناشئين، وهي، الإمارات، المغرب، قطر، تونس، مصر، والسعودية.

ماذا قدمت المنتخبات العربية؟

ظهرت المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم للناشئين، بشكل متواضع خلال الجولة الأولى، عدا مصر وتونس حيث حقق كلاهما الفوز بنتيجة عريضة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز أمام هايتي برباعية مقابل هدف، بينما تخطى فريق تونس نظيره فيجي بسداسية نظيفة دون رد.

وتعادل منتخب الإمارات أمام نظيره كوستاريكا بهدف لكل منهما، بينما سقطت فرق المغرب وقطر والسعودية في فخ الهزيمة.

نتائج المنتخبات العربية في الجولة الأولى

- كوستاريكا 1-1 الإمارات.

- اليابان 2-0 المغرب.

- قطر 0-1 إيطاليا.

- تونس 6-0 فيجي.

- هايتي 1-4 مصر.

- النمسا 1-0 السعودية.

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين

الإحصائيات

