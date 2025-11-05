يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية منافسات كأس السوبر المصري 2025 والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة بين 6 حتى 9 نوفمبر الجاري.

ويشهد السوبر المصري مشاركة الأهلي بطل الدوري عن الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز باعتباره صاحب البطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، غدًا الخميس.

زيزو والثأر وإنجاز عبدالرؤوف.. 7 أشياء استثنائية قد تحدث في السوبر المصري

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والخسران سيلعبان على المركز الثالث يوم 9 نوفمبر.

واستعرض الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عدة حقائق وأرقام عن السوبر المصري:

- انطلق السوبر المصري عام 2001 وبالتحديد في 14 سبتمبر وتوج الزمالك بلقب النسخة الأولى على حساب غزل المحلة.

- 5 أندية فازت باللقب خلال 21 نسخة سابقة على رأسها الأهلي برصيد 15 مرة، يليه الزمالك في 4 مناسبات، ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش برصيد لقب واحد.

- نظام البطولة كان يقضي بمواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس ولكن تغيير منذ شكل البطولة بمشاركة 4 فرق (بطل الدوري وبطل الكأس وبطل الرابطة والبطاقة الذهبية) منذ موسمين.

- 18 مباراة انتهت بفوز أحد طرفي المواجهات السابقة مقابل 10 تعادلات حُسمت بركلات الترجيح 7 منها في النهائي آخرها في نسخة 2024 بين الأهلي والزمالك.

- 52 هدفا استقبلتها الشباك في البطولة خلال 24 مباراة بمتوسط 1.75 في كل لقاء، وأكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في مباراة واحدة كان 6 في نهائي نسختي 2004 الذي شهد تفوق المقاولون على بأربعة أهداف مقابل هدفين الزمالك ونسخة 2023 بين الأهلي ومودرن سبورت التي انتهت بنفس النتيجة.

- عبد الله السعيد هو الهداف الأول للسوبر برصيد 3 أهداف منها ثنائية من علامة الجزاء مع الأهلي في شباك فريقه الحالي في نسخة 2015 يليه بعض اللاعبين الحاليين مثل حسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر برصيد هدفين.

- 14 مدربا تمكنوا من قيادة الأندية الـ 5 للقب منهم 6 مصريين في مقدمتهم حسام البدري برصيد 3 ألقاب و8 من الأجانب على رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه برصيد 4 ألقاب والسويسري مارسيل كولر بنفس الرصيد.

- بداية من نسخة 2015 خرجت البطولة إلى الإمارات للمرة الأولى، حيث استضاف ملعب هزاع بن زايد قمة الأهلي والزمالك وتكرر الأمر في نسختي 2017 بين الأهلي والمصري و2021 بين الأهلي وبيراميدز، أما ملعب محمد بن زايد الذي يحتضن مباراتين في النسخة الحالية فقد كان مسرحا للسوبر خمس مرات آخرها 2024.

- الأهلي توج بـ6 ألقاب للسوبر المصري في الإمارات، وحصد الزمالك بطولتين.

- عبد الله السعيد وعمرو السولية هما الأكثر مشاركة من اللاعبين الحاليين في كأس السوبر المصري (9 مباريات)، ويليه محمد الشناوي وأفشة وحسين الشحات (8 مباريات)، وحسام عاشور لاعب الأهلي السابق صاحب المشاركة الأكبر برصيد 11 مباراة.

وفي حالة مشاركة السعيد مع الزمالك في مباراتي نصف النهائي والنهائي وكذلك عمرو السولية لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، سيتساويان مع حسام عاشور بـ11 مباراة.