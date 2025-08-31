مدرب تونس: هيثم حسن أخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر

أكد سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، أن منتخب نسور قرطاج حاول إقناع هيثم حسن مهاجم ريال أوفييدو الإسباني، بتمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويتألق هيثم حسن برفقة نادي ريال أوفييدو خلال الموسم الحالي في الليجا، ويمتلك أكثر من جنسية ويحق له تمثيل منتخب مصر أو تونس، كما يمتلك الجنسية الفرنسية.

تمثيل منتخب مصر

وقال الطرابلسي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "تواصلنا مع هيثم حسن عندما توليت تدريب تونس، اجتمع مسؤولون معه بحضور والده، وأخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر".

وأتم مدرب منتخب تونس: "لم نغلق الباب حول إمكانية تمثيل هيثم حسن لمنتخب تونس ونواصل التواصل معه".

وشارك هيثم حسن مع ناديه ريال أوفييدو في 3 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، صنع خلالهم هدف وحيد في انتصار فريقه على ريال سوسيداد.

