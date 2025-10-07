يتحلى الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني الجديد لمنتخب أنجولا بالثقة في قدرته على المنافسة في المجموعة التي تضم مصر ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وتضم المجموعة الثانية في نهائيات أمم أفريقيا (المغرب 2025) كل من مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

ووقع بوميل على عقد يمتد لعامين مع أنجولا، وسيواجه تحديا كبيرا يتمثل في تحضير المنتخب لنهائيات المغرب.

للتعرف على مجموعات أمم أفريقيا 2025 اضغط هنا

مدرب أنجولا: سننافس منتخبات قوية مثل مصر

وقال بوميل في تصريحات للموقع الرسمي للكاف: "الهدف دائما هو أن نقدم أفضل ما لدينا بروح وعزيمة، سننافس في مجموعة صعبة أمام منافسين أقوياء مثل مصر، جنوب أفريقيا وزيمبابوي، سيتأهل منتخبان فقط، لكننا نؤمن بأنه يمكننا تحقيق ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لي ينبغي التركيز من أجل بناء منتخب قوي ومنسجم".

بوميل: 3 أشياء ستقودنا للنجاح

وأكمل المدرب الفرنسي حديثه: "يتعين علينا أن نتحلى بالتواضع، وأن نعمل بجدية، وأن نترك النتائج تتحدث عن نفسها، الانضباط والتنظيم والثقة في لاعبي أنجولا ستكون مفاتيح نجاحنا".

وكشف بوميل عن قراره قبول المشروع الأنجولي، موضحا أنه تلقى عروضا أخرى، غير أن أنجولا كانت خياره الأول، قائلًا: "رأيت في هذا المشروع فرصة للاستمرارية والنمو".

واستكمل: "تحدثت بالفعل مع جميع اللاعبين، وسأسافر لمتابعة أولئك الذين يلعبون في الخارج، وكذلك المحليين في أنجولا، من الضروري مراقبة جميع المواهب المتاحة عن قرب".