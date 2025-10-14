كشف محمد عبد الواحد المدرب المساعد لمنتخب مصر عن إمكانية أن ينضم عبدالله السعيد لاعب الزمالك إلى صفوف الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا بالمغرب والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وكان عبدالله السعيد صاحب الـ40 عاما اعتزل اللعب دوليًا في عام 2022.

وارتبط السعيد كثيرًا بالعودة من الاعتزال إذا أراد منتخب مصر ضمه مرة أخرى.

وقال السعيد في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حسام حسن يتحدث بشكل إيجابي عن عبدالله السعيد، ومن الوارد أن يكون موجودا في كأس الأمم الأفريقية، وباب المنتخب مفتوح لكل لاعب".

وأضاف: "عندما تولينا مسؤولية المنتخب حسام حسن كان يريد النزول بالأعمار ولكن حاليا هناك عناصر خبرة، لأن لا يوجد منتخب يستطيع الاستغناء عن كل اللاعبين الكبار".

وبسؤاله عن إمام عاشور بعد انتهاء مشكلته مع الجهاز الفني، رد عبدالواحد، قائلًا: "كان هناك مشكلة بسيطة بين الجهاز الفني وإمام عاشور ولكن الأمر اختلف الآن، وقدم اعتذارا لحسام وإبراهيم حسن بشكل رسمي، والأمور انتهت".

وأكد: "لا أزمات بين الجهاز الفني وأي لاعب وسمعنا كلام كثير عن العلاقة مع صلاح ومصطفى محمد وغيرهم، والإعلام كثيرا ما يضخم الأمور".