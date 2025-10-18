كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، موقف جميع اللاعبين المصابين قبل السفر إلى بوروندي لخوض مباراة أيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع أيجل نوار البوروندي مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر، ضمن مباريات ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أحمد رضا شارك في التدريبات اليوم بشكل طبيعي وتم تجهيزه للمباريات".

وأضاف: "إمام عاشور يتعافى من التهاب كبدي وبائي فيروس "A" ويخضع لفحوصات طبية باستمرار، التحاليل الطبية في تحسن وسنعيد التحاليل مطلع الأسبوع القادم وعندما تعود نتيجة التحاليل لطبيعتها سيعود للتدريبات".

وواصل: "منذ إصابة إمام عاشور يخضع لبروتوكول علاجي حتى لا ينتقص من وزنه، ووزنه حاليًا لم ينخفض بالفعل".

وتابع: "من المتوقع أن يبدأ تجهيز إمام عاشور بشكل بدني بعد نزوله للتدريبات لمدة 4 أو 5 أيام، وحتى مع عودته للتدريبات سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان الزائد عليه".

أما فيما يخص إصابة أشرف داري.. قال: "إصابة أشرف داري كانت في العضلة الضامة وحصل على بروتوكول علاجي لها، لكن تعرض لإصابة جديدة عبارة عن فتق رياضي نتيجة حركة انفعالية زائدة في التدريبات".

واستكمل: "ومنذ أسبوع أو 10 أيام تم عمل بروتوكول علاجي لداري ويخضع لأشعة باستمرار، ولكن سيستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين وبعدها يخضع لأشعة جديدة لتحديد مدى استجابته".

وانتقل للحديث عن إصابة حسين الشحات قائلًا: "إصابة حسين الشحات كانت قوية وهي مزق في العضلة الخلفية، وبدأنا معه الإجراءات اللازمة منذ أسبوع تقريبًا، ويتحسن بسرعة ولكن الإصابة وفقا لمكانها لن تقل عن 7 أسابيع وخلال 10 أيام سيخضع لأشعة جديدة لمتابعة حالته".

وزاد طبيب الأهلي: "ياسر إبراهيم تعرض لالتواء في أنكل القدم وتم الاطمئنان عليه من قبل طبيب المنتخب، واليوم أموره بخير".

وأردف أحمد جاب الله: "كريم فؤاد في المرحلة الأخيرة من التأهيل، كان يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وأخر أشعة أثبتت سلامته وسيخضع لأشعة جديدة لتحديد مدة عودته للتدريبات، ولن تزيد عودته للمباريات عن أسبوع أو 10 أيام".

وأنهى: "سيتم تطعيم جميع اللاعبين في تدريبات الغد، استعدادا للسفر إلى بوروندي لمواجهة أيجل نوار".