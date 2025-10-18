المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

2 1
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

0 0
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

0 0
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

1 0
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الشحات وياسر وإمام عاشور.. طبيب الأهلي يوضح موقف 6 مصابين من العودة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:47 م 14/10/2025
الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، موقف جميع اللاعبين المصابين قبل السفر إلى بوروندي لخوض مباراة أيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع أيجل نوار البوروندي مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر، ضمن مباريات ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أحمد رضا شارك في التدريبات اليوم بشكل طبيعي وتم تجهيزه للمباريات".

وأضاف: "إمام عاشور يتعافى من التهاب كبدي وبائي فيروس "A" ويخضع لفحوصات طبية باستمرار، التحاليل الطبية في تحسن وسنعيد التحاليل مطلع الأسبوع القادم وعندما تعود نتيجة التحاليل لطبيعتها سيعود للتدريبات".

وواصل: "منذ إصابة إمام عاشور يخضع لبروتوكول علاجي حتى لا ينتقص من وزنه، ووزنه حاليًا لم ينخفض بالفعل".

وتابع: "من المتوقع أن يبدأ تجهيز إمام عاشور بشكل بدني بعد نزوله للتدريبات لمدة 4 أو 5 أيام، وحتى مع عودته للتدريبات سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان الزائد عليه".

أما فيما يخص إصابة أشرف داري.. قال: "إصابة أشرف داري كانت في العضلة الضامة وحصل على بروتوكول علاجي لها، لكن تعرض لإصابة جديدة عبارة عن فتق رياضي نتيجة حركة انفعالية زائدة في التدريبات".

واستكمل: "ومنذ أسبوع أو 10 أيام تم عمل بروتوكول علاجي لداري ويخضع لأشعة باستمرار، ولكن سيستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين وبعدها يخضع لأشعة جديدة لتحديد مدى استجابته".

وانتقل للحديث عن إصابة حسين الشحات قائلًا: "إصابة حسين الشحات كانت قوية وهي مزق في العضلة الخلفية، وبدأنا معه الإجراءات اللازمة منذ أسبوع تقريبًا، ويتحسن بسرعة ولكن الإصابة وفقا لمكانها لن تقل عن 7 أسابيع وخلال 10 أيام سيخضع لأشعة جديدة لمتابعة حالته".

وزاد طبيب الأهلي: "ياسر إبراهيم تعرض لالتواء في أنكل القدم وتم الاطمئنان عليه من قبل طبيب المنتخب، واليوم أموره بخير".

وأردف أحمد جاب الله: "كريم فؤاد في المرحلة الأخيرة من التأهيل، كان يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وأخر أشعة أثبتت سلامته وسيخضع لأشعة جديدة لتحديد مدة عودته للتدريبات، ولن تزيد عودته للمباريات عن أسبوع أو 10 أيام".

وأنهى: "سيتم تطعيم جميع اللاعبين في تدريبات الغد، استعدادا للسفر إلى بوروندي لمواجهة أيجل نوار".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري حسين الشحات ياسر إبراهيم إمام عاشور أحمد جاب الله

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
كينيا

كينيا

47

منتخب كوت ديفوار يتقدم على كينيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
العراق

العراق

56

سالم الدوسري سدد من على حدود منطقة الجزاء ولكن بعيدة تماما عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
