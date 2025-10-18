اكتفى المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بمشاهدة تدريبات فريقه مساء اليوم الثلاثاء، من على مقاعد البدلاء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أيجل نوار البوروندي، مساء يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حتى الآن لم يبدأ ييس توروب مهمته مع النادي الأهلي حيث ينتظر قدوم جهازه المعاون واكتماله".

وأضاف: "توروب تابع تدريب الأهلي اليوم من على مقاعد البدلاء، على أن يدير التدريبات بداية من الغد".

وواصل المصدر: "انضم اليوم الثلاثاء لاعبو منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الثاني بعد نهاية مشوارهم في فترة التوقف الدولي وعقد توروب جلسة معهم ورحب بهم جميعا".

وأنهى: "الثنائي عادل مصطفى ومحمد نجب يقودان تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة أيجل نوار البوروندي".

وتعاقد الأهلي مع ييس توروب ليكون خلفا للإسباني خوسيه ريبييرو، الذي رحل عقب الهزيمة من بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، علما بأن عماد النحاس كان قد تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

يشار إلى أن النادي الأهلي وجه الشكر إلى عماد النحاس على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر، وذلك قبل أن يتولى تدريب الزوراء العراقي في الفترة القادمة.