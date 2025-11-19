المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنفانتينو: المغرب بلد كرة قدم بإمتياز.. ولم نتفاجأ من إنجازاتهم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:09 م 19/11/2025
إنفانتينو

جياني إنفانتينو - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أهمية تواجده في حفل جوائز توزيع الأفضل في أفريقيا.

وتستضيف الرباط حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا خلال عام 2025 بمنافسة محمد صلاح وبيراميدز على الجوائز.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر بي إن سبورتس: "المغرب بلد جميلة وبلد كرة قدم بامتياز، وأبرز في السنوات الماضية بصعودهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر والذي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي".

وأضاف: "نحن نرى الفئات السنية الأصغر في المغرب يقدمون أداءً جيدًا ويتوجوا بكأس العالم تحت 20 عامًا بالتحديد".

وأنهى: "كما أننا نرى العمل الاستثنائي الذي يحدث في المغرب بشكل عام، ولي الشرف أن أتواجد هنا وأشاطر اللحظة الجميلة مع أفضل لاعب في أفريقيا والأفضل في العالم لما لا؟".

وسيتم نقل حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

وسيتم تقييم كاف للجوائز لعام 2025 بعد مجهودهم في الفترة من 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025، كما سيسلط كاف الضوء على الإنجازات البارزة في كرة القدم النسائية.

المغرب إنفانتينو جوائز كاف

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg