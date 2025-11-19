كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أهمية تواجده في حفل جوائز توزيع الأفضل في أفريقيا.

وتستضيف الرباط حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا خلال عام 2025 بمنافسة محمد صلاح وبيراميدز على الجوائز.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر بي إن سبورتس: "المغرب بلد جميلة وبلد كرة قدم بامتياز، وأبرز في السنوات الماضية بصعودهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر والذي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي".

وأضاف: "نحن نرى الفئات السنية الأصغر في المغرب يقدمون أداءً جيدًا ويتوجوا بكأس العالم تحت 20 عامًا بالتحديد".

وأنهى: "كما أننا نرى العمل الاستثنائي الذي يحدث في المغرب بشكل عام، ولي الشرف أن أتواجد هنا وأشاطر اللحظة الجميلة مع أفضل لاعب في أفريقيا والأفضل في العالم لما لا؟".

وسيتم نقل حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

وسيتم تقييم كاف للجوائز لعام 2025 بعد مجهودهم في الفترة من 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025، كما سيسلط كاف الضوء على الإنجازات البارزة في كرة القدم النسائية.